Este 2025, Aleks Syntek -de 56 años de edad- inició la gira Total Syntek Tour para celebrar sus 35 años de trayectoria, misma que tuvo que suspender a 9 conciertos de terminar el año.

Por medio de un comunicado, el cantante reveló que “por recomendación médica y problemas de salud” se vio obligado a reprogramar el resto de su gira y así poder descansar y atenderse.

Conciertos de Aleks Syntek en México suspendidos hasta nuevo aviso

En el comunicado, Aleks Syntek habló del estatus de los boletos adquiridos, mismos que seguirán siendo válidos para cuando las nuevas fechas sean anunciadas.

Del mismo modo dejó abierta la posibilidad de solicitar un reembolso a los fans que deseen recuperar su dinero.

Aleks Syntek todavía tenía en lista por lo menos otros nueve conciertos antes de cerrar el año, siendo que algunos de ellos los daría fuera del país; dos en Colombia y dos en Guatemala.

En cuanto a México, las fechas de concierto que quedaron suspendidas son:

6 de noviembre en Coscomatepec, Veracruz

29 de noviembre en Xalapa, Veracruz

18 de diciembre en Mérida, Yucatán

La CDMX recibirá al cantante el próximo 12 de marzo de 2026 en el Auditorio Nacional y, hasta donde se sabe, aquella fecha sigue en pie.

Pese a que la celebración pos sus 35 años de trayectoria en la música se vio interrumpida por problemas de salud no especificados, el cantante prometió “regresar más fuerte” para su público.