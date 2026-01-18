Tras estar alejado del ojo público por dos meses, Aleks Syntek rompe el silencio y confirma que estuvo internado en un centro de rehabilitación.

“Me sugirieron que parara. Se malinterpretó todo. Yo no tomo, no me drogo ni uso ninguna sustancia; ni siquiera fumo” Aleks Syntek

Luego de chismes sobre una presunta crisis matrimonial con Karen Coronado y problemas de adicción, Aleks Syntek se dice listo para retomar sus compromisos laborales.

Aleks Syntek confiesa las razones por las cuales estuvo internado dos meses en una clínica

En entrevista para Ventaneando, Aleks Syntek explicó que estuvo internado dos meses en una clínica por un colapso físico provocado por exceso de trabajo.

Aleks Syntek negó que tenga problemas con drogas o alcohol y reafirmó que sí estuvo internado fue para mejorar su salud.

“Estaba trabajando más de 48 horas sin dormir y eso afectó mucho mi salud” Aleks Syntek

Durante su conversación, Aleks Syntek confesó que fue su esposa Karen Coronado y su mánager, quienes le recomendaron detenerse.

Aleks Syntek reveló que estuvo en una clínica wellness, cuyo nombre prefirió no revelar, enfocada en el equilibrio físico, mental y espiritual.

“Te ayudan a subir tus niveles, el potasio, te vigilan todo tu organismo y realmente estuve en una rehabilitación de salud no de drogas” Aleks Syntek

Agregó que en la clínica no se le permitía utilizar dispositivos móviles ni redes sociales.

“Te quitan el celular y no te dejan usarlo; es un detox de WhatsApp, de todo, porque ahora es un gran problema para nosotros la adicción a las redes sociales, y sí te afecta, incluso mentalmente” Aleks Syntek

Incluso Aleks Syntek se definió como una persona “fresa” que no consume ningún tipo de sustancias ilícitas.

Aleks Syntek agradeció el apoyo de Julio César Chavéz, pero aseguró que no tuvo ningún problema con drogas.

“Julio César es un gran tipo, pero como dije, yo no me drogo ni tomo ni nada de eso. Soy una persona súper fresa en ese sentido; tuve un colapso físico (...) No anduve en drogas” Aleks Syntek

¿Aleks Syntek enfrenta una crisis en su matrimonio?

Ante los chismes sobre un posible divorcio, Aleks Syntek negó las versiones sobre problemas en su matrimonio y aseguró que a nivel familiar se encuentra muy bien.

Señaló que mantiene una buena relación con su esposa y con sus hijos, y lamentó que se generen especulaciones sin fundamento.

Aleks Syntek agradeció las muestras de apoyo, pero se dijo listo a seguir trabajando en este 2026 y pidió a sus seguidores no preocuparse por chismes.

“Mi familia está bien, mi esposa está bien. Vengo con ganas de hacer mucha música este año. Estoy bien, no se preocupen” Aleks Syntek

Tras dos meses alejado del ojo público, Aleks Syntek aseguró que su salud ya ha mejorado y ya retomó sus actividades laborales.

Sobre los audios y videos donde se le mostraba colapsado, Aleks Syntek culpó a la inteligencia artificial y pidió a las personas a no creer en ese tipo de contenido.