Audios filtrados revelan la crisis familiar que está atravesando Aleks Syntek, mismos en los que se revela una supuesta infidelidad a Karen Coronado y un fuerte distanciamiento con sus hijos.

“¿Qué les hice a ustedes y qué le hice a ese güey y a su vieja como para que me destrocen mi familia y ya mis hijos ya no me quieran ver?“ Aleks Syntek

Fue en Ventaneando donde se reveló el contenido de los audios, siendo que el cantante se escucha profundamente afectado por lo que estaría pasando en su vida personal.

Aleks Syntek revela problemas familiares en audios filtrados

Por lo que se escucha en los audios filtrados, Aleks Syntek culpa al productor Javier Calderón y a la cantante Valeria Cox de su situación familiar.

De acuerdo con el cantante, ambos orquestaron una campaña en su contra, motivo por el que, incluso, Aleks Syntek estaría tomando acciones legales por difamación.

“¿Qué les hice a ustedes y qué le hice a ese güey y a su vieja como para que me destrocen mi familia y ya mis hijos ya no me quieran ver?“, se oye decir al cantante.

Aleks Syntek (Instagram/@syntekoficial)

En los audios Aleks Syntek revela haber sido víctima de extorsión por parte del productor y la cantante.

Las filtraciones adquirieron un tono más crudo cuando, en uno de ellos, Aleks Syntek se dirige a una mujer de nombre “Adriana”. Esta última, por lo que se entiende, fue manipulada por Javier Calderón y Valeria Cox.

“¿Crees en Dios o crees en Satanás Adriana? Yo he estado en el infierno, a mí me violaron de niño" Aleks Syntek

Aleks Syntek suspende gira de conciertos de 2025

Fue por medio de un comunicado compartido en las redes oficiales de Aleks Syntek que dio a conocerla suspensión de la gira Total Syntek Tour por el resto del 2025.

De acuerdo con el cantante, los motivos de esta decisión se basan en recomendaciones médicas y problemas de salud que no fueron especificados.

En cuanto a los boletos adquiridos por los fans, se informó que seguirán siendo válidos para las nuevas fechas, así como la opción de solicitar reembolso a las boleteras.

Aleks Syntek invitó a los fans seguir al pendiente de sus redes oficiales para estar al tanto de las nuevas actualizaciones de su gira.

Para finalizar, el cantante prometió “regresar más fuerte” para garantizar el espectáculo de calidad que merece su público.