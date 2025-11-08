Presuntos audios filtrados señalarían que Aleks Syntek habría sufrido abuso sexual en su infancia, lo que generó gran polémica.

De acuerdo con estos audios, Aleks Syntek reconocería que durante su infancia sufrió varias veces de abuso sexual, por lo que asegura que ya conoce lo que es estar en el infierno.

¿Aleks Syntek sufrió abuso en su infancia? Así lo habría revelado en audios filtrados

Aleks Syntek se encuentra en medio de la controversia luego de que trascendió que se está divorciando de su esposa Karen Coronado, tras 20 años de matrimonio y dos hijos en común.

Aleks Syntek (@syntekoficial / Instagram)

En medio del escándalo, el programa Ventaneando compartió unos audios en los que Aleks Syntek denunciara que sufrió abuso sexual cuando era niño.

En las grabaciones que habría enviado a una persona identificada como Adriana, Aleks Syntek reconoce que ya sabe qué es lo que es estar en el infierno.

Y es que cuando era niño fue abusado sexualmente en múltiples ocasiones, pero no reveló más detalles sobre lo sucedido.

“¿Crees en Dios o crees en Satanás, Adriana? Porque sí existe Satanás, yo he estado en el infierno, a mí me violaron de niño, yo tengo asperger, soy una persona enferma, abusaron de mí no una vez, ni dos, no sé cuántas veces, viví un infierno, yo ya conocí al diablo” Aleks Syntek

Esta declaración de Aleks Syntek ha llamado mucho la atención y es que el cantante no había hablado sobre el tema anteriormente.

Aleks Syntek (@syntekoficial / Instagram )

Audios filtrados de Aleks Syntek mencionan padecimiento de Síndrome de Asperger y otros detalles

Sin embargo, no fue el único audio que compartió Ventaneando sobre Aleks Syntek que ha causado gran impacto en sus seguidores.

Y es que, en otro de los audios, Aleks Syntek revela que padece el Síndrome de Asperger .

Esta afirmación fue puesta en duda por Pati Chapoy, quien consideró inapropiado tratar ese diagnóstico sin fundamentos claros.

En los audios, Aleks Syntek también señala a los integrantes de Grupo Monalisa de iniciar una campaña de difamación en su contra , la cual le ha provocado una crisis en su vida personal.

Aleks Syntek asegura que procederá legalmente en su contra, pues destaca que se metieron con su esposa e hijos.

Hasta el momento Aleks Syntek no se ha pronunciado por estos audios filtrados, ni tampoco se ha confirmado su autenticidad, por lo que permanecen en el terreno de la especulación.

Aleks Syntek ni su esposa Karen Coronado han confirmado si se están separando, luego de que se dio a conocer que atravesarían por una crisis matrimonial debido a las constantes infidelidades del compositor.