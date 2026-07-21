En su llegada al aeropuerto, Alejandro Speitzer dejó en claro que no sostiene una relación con Kenia Os, mostrándose molesto ante la pregunta de la prensa:

“Ay, por favor. Tú ya sabes la respuesta. ¿Qué más?”. Alejandro Speitzer, actor

El actor mexicano fue increpado por segunda vez en torno a Kenia Os. Sin embargo y de nueva cuenta, ignoró la pregunta y siguió su camino por el aeropuerto.

Por su parte, la cantante tampoco ha dado declaraciones por los rumores que comenzaron a circular desde hace poco más de un mes.

¿Cómo iniciaron los rumores entre Alejandro Speitzer y Kenia Os?

Fue en la inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Azteca cuando Alejandro Speitzer y Kenia Os fueron relacionados sentimentalmente por primera vez.

Esto debido a que en fotos y videos de redes sociales los fans de ambas personalidades aseguraron que había “miradas coquetas” entre ellos a lo largo del evento.

Kenia Os (Instagram/@keniaos)

Desde entonces, el actor y la cantante han sido vigilados cuidadosamente por reporteros y fans, quienes buscan cualquier indicio de una relación.

Los rumores fueron tomados con intencidad debido a que en junio pasado Kenia Os había anunciado su ruptura con el también cantante, Peso Pluma.

Sin embargo, cabe destacar que Alejandro Speitzer no es la única personalidad del medio con quien Os ha sido vinculada románticamente. Y es que El Malilla también ha sido víctima de los mismos rumores.

Pese a sus recientes dificultades en el terreno del amor, Kenia Os se ha mostrado enfocada en su carrera musical.

Y aunque Speitzer se encargó de aniquilar cualquier rumor, hay fans que no piensan quitar el dedo del renglón de una posible nueva conquista de la cantante.