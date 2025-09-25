Alejandro Fernández dejó en claro que uno de los requisitos que debe de cumplir el novio de su mamá Doña Cuquita -de 79 años de edad- es que sea “bien billetudo”.

Tras la controversia que se generó por el video de Doña Cuquita con su hermano, Alejandro Fernández -de 54 años de edad- bromea con los rumores de que su mamá tiene nueva pareja.

Alejandro Fernández solo pide que el nuevo novio de su mamá sea “bien billetudo”

A casi cuatro años de la muerte de Vicente Fernández, versiones señalaban que María del Refugio ‘Cuquita’ Abarca tendría nuevo galán.

Esto, luego de que fue vista dándole un beso a un hombre en el concierto de Alejandro Fernández.

Sin embargo después se dio a conocer que se trataba del hermano de Doña Cuquita, Javier.

Tras el revuelo que se generó, Alejandro Fernández fue cuestionado sobre la situación y aseguró que le gustaría que su mamá tuviera un novio “bien billetudo”.

Desde Los Ángeles, Estados Unidos Alejandro Fernández se tomó con humor las versiones que Doña Cuquita ya tenía un nuevo novio.

“Ay no, ojalá y que sea bien billetudo” Alejandro Fernández

En el video compartido por Ventaneando, Alejandro Fernández dejó en claro que el hombre es el hermano mayor de su mamá Doña Cuquita.

Incluso, fue más allá al señalar que es como un papá para Doña Cuquita, por lo que no hay un vínculo amoroso.

“Es mi tío, el hermano mayor de mi mamá, es como su papá” Alejandro Fernández

Alejandro Fernández y Doña Cuquita (Agencia México)

Por esta foto se especuló que Doña Cuquita tenía nuevo novio

Doña Cuquita se casó con Vicente Fernández en 1963 y pese a la popularidad del cantante ella se mantuvo alejada de los reflectores.

El matrimonio entre Doña Cuquita y Vicente Fernández duró más de cinco décadas hasta la muerte del cantante en 2021.

Pese a la popularidad de su familia, Doña Cuquita a optado por tener un perfil alejado de los reflectores.

Por ello las imágenes en las que se mostraba muy cariñosa con otro hombre llamaron la atención.

Sin embargo, ya se aclaró que el misterioso hombre se trataba de su hermano mayor Javier.