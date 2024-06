Durante una entrevista en exclusivo, Lyn May confirmó que Vicente Fernández tuvo sexo con ella estando casado con Doña Cuquita -de 76 años de edad-.

Y aunque no dio muchos detalles, Lyn May aseguró que ella y Vicente Fernández no estuvieron juntos una sola vez.

Incluso, señaló Lyn May -de 71 años de edad-, en ese entonces Vicente Fernández le tenía un apodo especial.

Lyn May antes de las operaciones (Instagram)

Lyn May tuvo sexo Vicente Fernández

En el programa de Gustavo Adolfo Infante -de 59 años de edad- ‘El Minuto Que Cambió Mi Destino’, Lyn May habló sobre su niñez, carrera y amantes.

Y de acuerdo con Lyn May, luego de empezar su carrera a los 14 años de edad, entre varios artistas, tuvo sexo con Vicente Fernández cuando él estaba casado con Doña Cuquita.

La vedette no dio muchos detalles sobre su relación con el cantante de música “ranchera”, pero señaló no fue solo en una ocasión.

“No anduve, anduvimos así, acostones” Lyn May

Con referencia al cantante fallecido durante el 2021, la vedette solo recordó que debido a su cercanía, este llegó hasta los golpes con uno de sus siete esposos.

Pues estando ella casada, Vicente Fernández la abrazaba y la llamaba “jarrito, mi jarrito”, haciendo referencia a su estrecha cintura.

Sobre el desempeño de Vicente Fernández, Lyn May no hizo ninguna declaración ya que no le gusta hablar sobre los muertos.

¿Quines fueron los mejores amantes de Lyn May?

Además de sus relaciones con Vicente Fernández, en su entrevista Lyn May habló de varios romances y aventuras que tuvo a lo largo de su juventud.

Y aunque señaló que la mayoría le cumplía, Lyn May declaró que solo tuvo tres amantes a los que pudo llamar los “mejores”:

Antonio Chi-Xuo (murió en el 2008) Guillermo calderón (murió en el 2018) Tin Tan (1915 -1973)

Sin embargo, además de los mencionados, Lyn May admitió que salió con muchos hombres ya que por algún motivo que desconoce, no podía evitar que le gustarán.