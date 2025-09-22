Han pasado 4 años desde la muerte de Vicente Fernández y su viuda, doña Cuquita, fue captada con su novio en un concierto de su hijo Alejandro Fernández de 54 años de edad.

A sus 80 años de edad, y a punto de volverse a convertir abuela por su hijo Vicente Fernández Jr., doña Cuquita se mostró públicamente con su nuevo novio en modo romántico.

Después de casi un año de que doña Cuquita, viuda de Vicente Fernández, no apareciera públicamente, María del Refugio Abarca, fue captada besando a un hombre que ya aseguran es su nuevo novio.

Fue durante la asistencia de doña Cuquita a un concierto que se fue de su hijo Alejandro Fernández, que la viuda de Vicente Fernández se mostró muy enamorada.

Doña Cuquita con su nuevo novio. (X/rthur013 / Tomada de video)

En el video donde fue captada infraganti, doña Cuquita se ve platicando con quien sería su nuevo novio, luego de que se coloca su brazo sobre sus hombros y al cabo de risas se besan.

El momento se captó cuando Alejandro Fernández cantaba “Las botas del charro”, una canción que Vicente Fernández lanzó en 1979 y que se volvió clásica en su repertorio musical.

La presencia de doña Cuquita con su nuevo novio a 4 años de la muerte de Vicente Fernández es la prueba del bienestar en la viuda y que al menos Alejandro Fernández aprobaría el romance de su madre.