Doña Cuquita, viuda de Vicente Fernández, está en medio de la polémica luego de que se le captó besando a un hombre que se creía era su novio.

Pero ¿quién es doña Cuquita? Te compartimos los siguientes datos de María del Refugio Abarca Villaseñor, viuda de Vicente Fernández:

Quién es

Edad

Esposo

Signo zodiacal

Hijos

Estudios

Trabajo

Doña Cuquita, María del Refugio Abarca Villaseñor, entra en polémica por andar besando a su hermano

¿Quién es doña Cuquita, María del Refugio Abarca Villaseñor?

El nombre de pila de doña Cuquita es María del Refugio Abarca Villaseñor, quien es conocida por haber sido la única esposa de Vicente Fernández y madre de sus hijos.

Doña Cuquita, María del Refugio Abarca Villaseñor, es de Guadalajara, Jalisco, donde fue vecina de Vicente Fernández en su infancia.

Desde esa época, Vicente Fernández se prometió conquistar a doña Cuquita, María del Refugio Abarca Villaseñor, mismo hecho que consiguió con bastante insistencia.

Es así como de no ser por el estrellato de Vicente Fernández que lo llevó a la fama, doña Cuquita, María del Refugio Abarca Villaseñor no sería famosa.

Vicente Fernández y Doña Cuquita. (@VicenteFernandezOficial)

Incluso, la viuda del cantante ha dado pocas entrevistas desde que él murió e incluso durante las mejores épocas de Vicente Fernández ella prefería estar lejos del ojo público.

¿Qué edad tiene doña Cuquita, María del Refugio Abarca Villaseñor?

Doña Cuquita, María del Refugio Abarca Villaseñor tiene 80 años de edad, según la cuenta oficial de Vicente Fernández en Instagram, aunque es incierto debido a que en internet se dice que nació en 1946.

¿Quién es el esposo de doña Cuquita, María del Refugio Abarca Villaseñor?

Doña Cuquita, María del Refugio Abarca Villaseñor tuvo como esposo a Vicente Fernández por 58 años hasta que el cantante murió el 12 de diciembre de 2021.

El matrimonio sucedió en 1963 cuando Vicente Fernández tenía 23 años de edad y ella 17. Esto luego de que el cantante la cortejó por mucho tiempo hasta que se hicieron novios.

Vicente Fernández y Doña Cuquita. (@VicenteFernandezOficial)

¿Qué signo zodiacal es doña Cuquita, María del Refugio Abarca Villaseñor?

Doña Cuquita, María del Refugio Abarca Villaseñor, es del signo zodiacal de Leo, pues nació un 23 de julio.

¿Cuántos hijos tiene doña Cuquita, María del Refugio Abarca Villaseñor?

Doña Cuquita, María del Refugio Abarca Villaseñor tiene 4 hijos, siendo estos:

Vicente Fernández Jr., de 61 años de edad.

Alejandro Fernández de 54 años de edad.

Gerardo Fernández de 49 años de edad.

Alejandra Fernández de 41 años de edad; hija adoptiva.

Vicente Fernández con sus hijos. (@vicentefdzjr9)

¿Qué estudió doña Cuquita, María del Refugio Abarca Villaseñor?

Se desconoce el nivel de estudios de doña Cuquita, María del Refugio Abarca Villaseñor.

¿En qué ha trabajado doña Cuquita, María del Refugio Abarca Villaseñor?

Se desconoce en qué trabajó doña Cuquita, María del Refugio Abarca Villaseñor.

Doña Cuquita, María del Refugio Abarca Villaseñor, entra en polémica por andar besando a su hermano

Desde que Vicente Fernández murió, doña Cuquita, María del Refugio Abarca Villaseñor no había estado metida en polémicas hasta un nuevo video que se hizo viral.

Esto debido a que doña Cuquita, María del Refugio Abarca Villaseñor fue captada besando a un hombre en la boca durante el concierto de su hijo Alejandro Fernández.

Jaime Abarca Villaseñor y doña Cuquita Fernández. (Especial)

Debido a que se les vio muy cariñosos y claramente por el beso se comenzó a decir que se trataba de su novio, pero horas después esto se desmintió.

Entre argumentos dados por el ángulo del video y que ellos se demuestran su cariño así, resultó que el hombre que acompañaba a doña Cuquita, María del Refugio Abarca Villaseñor era su hermano.

Sin embargo, hasta el momento la identidad del hermano de la viuda de Vicente Fernández, aún es incierta porque algunos dicen se llama Javier y otros Jaime Abarca Villaseñor.

Ahora que se dio a conocer que el hombre que doña Cuquita, María del Refugio Abarca Villaseñor besó en la boca es su hermano, se creó otra polémica por sus creencias alejadas de la educación actual.