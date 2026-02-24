La familia Fernández se refugió en el rancho ‘Los Potrillos” tras operativos en Jalisco por la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho.

Según información de De Primera Mano, la familia Fernández tiene un protocolo de seguridad para situaciones de riesgo como la que ocurrió el domingo 22 de febrero.

Familia Fernández se reguardó en su rancho “Los 3 Potrillos” tras operativos

El rancho “Los 3 Potrillos” se ubica en Tlajomulco, sobre la carretera Guadalajra-Chapala y tras los fuertes operativos en Jalisco, la familia estuvo custodiada en su casa.

Un allegada a los Fernández reveló a un reportero de imagen Televisión, que la familia se “atrincheró” en el rancho.

El protocolo de seguridad de los Fernández determina que cualquier miembro que esté en Jalisco debe acudir al rancho “Los 3 Potrillos” para evitar riesgos.

Aparentemente, varios miembros de la familia Fernández se encontraba en esa estado, excepto Alex Fernández, quien estaba de vacaciones en el extranjero.

Otra versión indica que en realidad, los Fernández no se encontraban en el estado y no se vieron afectados por los operativos en Jalisco.

Y tampoco hubo afectaciones en el rancho Los 3 Potrillos, un lugar emblemático en la zona por ser la residencia de Vicente Fernández.

Familia de Vicente Fernández posa con su estatua hiperrealista. (@hashtag_music4u / Instagram)

Alejandro Fernández y Vicente Fernández Jr. se manifiestan tras situación en Jalisco

Tras un operativo para detener y posteriormente abatir a El Mencho, se registró una serie de bloqueo, enfrentamientos e incendios en Jalisco.

Antes esta situación, varios famosos se han manifestado en redes sociales y Alejandro Fernández no fue la excepción.

El cantante compartió una imagen hecha con IA, donde se ve la bandera de México y unas manos rezando con un rosario.

Mientras que Vicente Fernández Jr. Compartió la misma imagen, pero con la frase: “Oremos por Jalisco”.

Los hijos de Alejandro Fernández no se han manifestado por la situación de Jalisco.