Un video de la viuda de Vicente Fernández, doña Cuquita, muy cariñosa con un hombre en un concierto de Alejandro Fernández se está viralizando, pero ¿de quién se trata?
El video de Cuquita Fernández o doña Cuquita con Jaime Abarca Villaseñor está causando conmoción, pero ¿quién es? Te contamos lo que se sabe con los siguientes datos:
- Quién es
- Edad
- Esposa
- Signo zodiacal
- Hijos
- Estudios
- Trabajo
- ¿Doña Cuquita, viuda de Vicente Fernández, estrena novio? Se trata de su hermano Jaime Abarca Villaseñor
¿Quién es Jaime Abarca Villaseñor?
El nombre de Jaime Abarca Villaseñor se está viralizando en redes sociales, porque es señalado como el nuevo novio de la viuda de Vicente Fernández.
Sin embargo, todo parece indicar que Jaime Abarca Villaseñor es el hermano de doña Cuquita cuyo nombre es María del Refugio Abarca Villaseñor.
La realidad es que se conoce muy poco de la familia de doña Cuquita Fernández más allá de la que formó con Vicente Fernández.
De lo poco que se sabe es que Jaime Abarca Villaseñor es el otro hermano varón que se mantenía en anonimato, pues se cree que otro de ellos es Raúl Abarca Villaseñor.
Asimismo, se ha mencionado el nombre de Gloria Abarca como parte de la familia de doña Cuquita Fernández y ahora de Raúl Abarca Villaseñor.
Sin embargo, se desconoce si Jaime Abarca Villaseñor y doña Cuquita Fernández son hermanos o hermanastros.
¿Qué edad tiene Jaime Abarca Villaseñor?
Se desconoce la edad de Jaime Abarca Villaseñor.
¿Quién es la esposa de Jaime Abarca Villaseñor?
Se desconoce si Jaime Abarca Villaseñor tiene esposa.
¿Qué signo zodiacal es Jaime Abarca Villaseñor?
Se desconoce el signo zodiacal de Jaime Abarca Villaseñor.
¿Cuántos hijos tiene Jaime Abarca Villaseñor?
Se desconoce si Jaime Abarca Villaseñor tuvo hijos.
¿Qué estudió Jaime Abarca Villaseñor?
Se desconoce qué estudió Jaime Abarca Villaseñor.
¿En qué ha trabajado Jaime Abarca Villaseñor?
Se desconoce en que ha trabajado Jaime Abarca Villaseñor.
¿Doña Cuquita, viuda de Vicente Fernández, estrena novio? Se trata de su hermano Jaime Abarca Villaseñor
Un video viralizado en redes sociales muestra a doña Cuquita Fernández, viuda de Vicente Fernández, besando a un hombre que aseguran es su novio, pero tal parece que no es así.
Según la cuenta de farándula Chamonic, se trata de Jaime Abarca Villaseñor, uno de los hermanos de Cuquita Fernández.
Sin embargo, aún no queda claro si en verdad se besan en la boca, pues fue luego de esa acción que se le comenzó a señalar como su nuevo novio.
Para Pablo Chagra, el ángulo del video hace parecer que doña Cuquita Fernández y Jaime Abarca Villaseñor se besan en la boca cuando en realidad es en cachete muy pegado a esa zona.
Pero por otra parte, Chamonic asegura que la familia de doña Cuquita es muy cariñosa y para ellos es normal besarse en la boca incluso entre hermanos.
“Ellos como familia son muy cariñosos y amoroso y así se saludan o se expresan su cariño [con beso en la boca]”.Chamonic, instagramer.
Incluso, videos han demostrado que doña Cuquita Fernández también besa en la boca a sus hijos, pues en el funeral de Vicente Fernández, ella y su Alejandro Fernández tuvieron esa muestra de cariño en la boca.