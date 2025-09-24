¿Doña Cuquita -de 79 años de edad- es “muy besucona”? Esto dijo la familia Fernández del video en donde sale muy cariñosa con su hermano.

América Fernández -de 27 años de edad- revela cómo tomó la familia las versiones de que su abuela Cuquita Albarca estaría estrenando galán.

Así reaccionó la familia Fernández al video de Doña Cuquita con su hermano

La familia Fernández se tomó con humor los rumores de que Doña Cuquita tendría nuevo galán, luego de que fue captada besando a otro hombre en concierto de Alejandro Fernández.

En un encuentro con varios medios de comunicación, América Fernández, nieta de Vicente Fernández, señaló que Doña Cuquita es “muy besucona”.

Entre risas, América Fernández confesó que se sorprendió con la noticia porque todo el mundo le empezó a cuestionar si su abuela Doña Cuquita tenía novio, cuando se trataba de su hermano Javier.

En el video compartido por Venga la Alegría, América Fernández reveló que no vio el video, pero si se enteró de la controversia que se estaba generando.

“Ni lo vi (el video), nada más todo mundo me dijo ´tu Cuquis tiene novio’” América Fernández

América Fernández compartió que su papá Alejandro Fernández se “murió de risa” cuando le llegaron estás versiones.

“Mi papá de que ‘bueno, hazme el favor’, se murió de risa” América Fernández

En su conversación, América Fernández puntualizó que entiende que se confundieran, pero sabe que el beso fue en el cachete.

“Entiendo que se confundiera, pero a todos nos dio mucha risa, seguro fue de ladito, de cachete” América Fernández

América Fernández resaltó que son una familia cariñosa y besucona, por lo que para ellos no fue raro está situación.

“Somos una familia supercariñosa, superbesucona, besucones sí somos, con mi familia es normal, siempre ha sido normal, entiendo la confusión, pero ya costumbres” América Fernández

Doña Cuquita con su nuevo novio. (X/rthur013 / Tomada de video)

Así reaccionó Alejandro Fernández al video de Doña Cuquita con su hermano

Al ser cuestionada sobre si estaría de acuerdo que su abuela tuviera una nueva relación, América Fernández confesó que no le molestaría.

América Fernández puntualizó que solo le interesa que Doña Cuquita sea feliz, con o sin pareja.

“Si es feliz obviamente, ella está contenta ahorita” América Fernández

En ese sentido, América Fernández resaltó que ella ve a Doña Cuquita muy feliz actualmente.

Sin embargo, América Fernández no fue la única que reaccionó y es que Alejandro Fernández se tomó con humor estos rumores.

Alejandro Fernández confirmó que se trata del hermano mayor de su mamá y para él es como su papá.

“Ojalá y sea bien billetudo. Es mi tío, es el hermano mayor de mi mamá, es como mi papá” Alejandro Fernández