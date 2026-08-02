El actor de doblaje Carlos Campos, murió a los 68 años de edad. El mexicano es conocido por haberle dado voz a C-3PO de Star Wars y Slinky de Toy Story.

Carlos Campos era originario de Chihuahua, y a la par de ser actor de doblaje fue locutor y director de doblaje.

Muere Carlos Campos a los 68 años de edad; dio voz a C-3PO, Slinky, Director Kuno

La industria del doblaje, el animé y la animación están de luto, luego de que se informó la muerte de Carlos Campos hoy 2 de agosto de 2026.

El chihuahuense Carlos Campos era conocido por haber dado voz a distinguidos personajes, entre ellos C-3PO, Slinky y Director Kuno.

Los reportes informan que fue su hija Abril Ramos del Campo quien compartió la muerte de su papá, con un mensaje dedicado al actor de doblaje.

En el post, no sólo se notó la dedicatoria de Abril Ramos del Campo hacia su padre, sino también de su hermano Carlos Ramos del Campo y su mamá, Doris Vargas.

Sin dar más detalles sobre lo sucedido con el actor, le recordó “te amamos”.

Carlos Campos, actor de doblaje. (Especial)

Carlos Campos estaba ausente del doblaje por problemas de salud

La muerte de Carlos Campos llega en un momento en que el actor había presentado problemas de salud. Aunque se desconoce con precisión qué sucedía con él.

La última aparición que el actor de doblaje tuvo en redes sociales fue en mayo del 2025, sin embargo, fue desde ese año que se comenzó a rumorar qué tenía problemas de salud.

En todo el año 2026 no se tuvieron novedades sobre Campos. Pero estos rumores se reforzaron, pues no dio voz a Slinky para Toy Story 5.

Las voces que Carlos Campos dio como actor de doblaje

Al trabajo que Carlos Campos deja como legado en el doblaje está el haber sido voz de: