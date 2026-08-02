Te decimos quien es Linda Blair, la actriz de Rega MacNeil que participó en la película de El Exorcista.

Además de actuar, Linda Blair ha formado trayectoria como productora y activista por los animales.

¿Quién es Linda Blair, la actriz de Regan MacNeil en El Exorcista?

Linda Blair es una actriz, productora y activista estadounidense que alcanzó la fama mundial con su interpretación de Regan MacNeil en la película de terror El Exorcista.

Su actuación, cuando tenía apenas 14 años de edad, le valió una nominación al Premio Óscar como Mejor Actriz de Reparto y ganó un Globo de Oro como Nueva Estrella del Año.

Linda Blair y William Friedkin en el rodaje de El Exorcista (@thereallindablair / Instagram)

Tras el éxito de El Exorcista, participó en películas como:

Airport 1975

Roller Boogie

Hell Night

Exorcist II: The Heretic

The Exorcist: Believer (2023)

Asimismo, dedica gran parte de su vida al rescate y protección de animales.

¿Qué edad tiene Linda Blair?

Nació el 22 de enero de 1959, por lo que actualmente tiene 67 años.

¿Linda Blair tiene esposo?

Actualmente, Linda Blair no está casada ni ha estado casada anteriormente.

A lo largo de su vida ha mantenido relaciones de alto perfil como con el músico Rick Springfield o el actor Rick Springfield/Glenn Hughes en su juventud, pero ha decidido mantenerse soltera y enfocada en sus proyectos personales y de protección animal.

¿Qué signo zodiacal es Linda Blair?

Al haber nacido el 22 de enero, Linda Blair pertenece al signo Acuario.

¿Linda Blair tiene hijos?

Linda Blair no tiene hijos. En distintas entrevistas ha señalado que gran parte de su tiempo y recursos los dedica al cuidado y rescate de animales mediante su fundación.

Linda Blair (@thereallindablair / Instagram)

¿Qué estudió Linda Blair?

Linda Blair comenzó su carrera desde muy pequeña como modelo infantil y actriz, por lo que no cursó estudios universitarios conocidos.

Su formación estuvo enfocada en la actuación y el modelaje desde la infancia, combinando su educación escolar con el trabajo en televisión y cine.

¿En qué ha trabajado Linda Blair, la actriz de Regan MacNeil en El Exorcista?

Antes de convertirse en una estrella de Hollywood, Linda Blair trabajó como modelo infantil, apareciendo en catálogos y más de 70 comerciales de televisión.

Posteriormente desarrolló una amplia carrera como actriz en cine y televisión, especialmente en los géneros de terror y drama.

Además de su trayectoria artística, es reconocida por su labor como defensora de los derechos de los animales a través de la Linda Blair WorldHeart Foundation, organización enfocada en el rescate, rehabilitación y adopción de perros y otros animales en situación de abandono.

Su trayectoria laboral abarca diversas facetas:

Modelaje publicitario: Comenzó a los 5 años participando en más de 70 comerciales de televisión y catálogos de moda infantil

Cine y televisión: Actuó en películas como El Exorcista (1973), Aeropuerto 75 (1974), El Exorcista II: El Hereje (1977), Born Innocent (1974), comedias como Repossessed (1990) y un cameo en Scream (1996) y The Exorcist: Believer (2023)

Activismo y fundación: Es la fundadora de la Linda Blair World Heart Foundation, una organización sin fines de lucro dedicada al rescate, rehabilitación y adopción de animales maltratados y abandonados, labor a la que dedica la mayor parte de su tiempo hoy en día