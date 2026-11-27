En medio de la polémica, Aldo Rendón desmintió que Disney lo buscó para el doblaje latino de la nueva película animada, Hechizo: Bienvenidos a Hexe.

Ahorita que venía en el tráfico venía viendo así de que ‘Aldo Rendón Disney le quitó un doblaje, un papel, no sé qué’, güey, ni siquiera, o sea, ojalá y me hablara Disney. Aldo Rendón

Aldo Rendón bromeó con el hecho de que si Disney lo buscaba sería para darle papeles como Úrsula de La Sirenita y no para doblar a un gato.

Las declaraciones de Aldo Rendón surgen luego que se reveló que el reconocido actor de doblaje Ricardo Tejedo asumirá finalmente el rol del gato mágico Crummchuck.

Esta presunta sustitución ha avivado diversas teorías entre los internautas, quienes relacionan el cambio con las intensas críticas recientes hacia el uso de star talents e influencers en producciones como Wildwood.

Aldo Rendón niega que Disney lo buscó para el doblaje de Hechizo

Aldo Rendón abordó los rumores sobre su presunta salida del doblaje de la película Hechizo de Disney, aclarando que en realidad nunca lo habían buscado.

Explicó que vio publicaciones afirmando que le habían quitado un personaje, pero aseguró que Disney ni siquiera lo ha contactado.

Comentó en tono de burla que si la empresa llegara a buscarlo en algún momento, sería para ofrecerle papeles como Úrsula de La Sirenita y no para hacer la voz de un gato.

Yo creo que si un día me habla Disney va a ser para que haga Úrsula de la Sirenita, no para que doble la voz de un gato. Aldo Rendón

Indicó que la difusión de estas especulaciones responde al deseo de mantenerlo en polémica tras su participación en La Casa de los Famosos.

Yo creo que a fuerza... es como el lado amargo de haber estado en La Casa de los Famosos, que quieren que sigamos en polémica. Aldo Rendón

Las sospechas iniciales surgieron porque Aldo Rendón mencionó anteriormente que participaría haciendo la voz de una mascota en una producción animada, lo que llevó al público a asociarlo con el personaje de la película Hechizo.

Aldo Rendón (Instagram/@aldorendon)

¿Cuál fue la polémica por el doblaje de Hechizo que involucró a Aldo Rendón?

La polémica sobre el doblaje latino de la película animada de Disney Hechizo: Bienvenidos a Hexe, se originó por rumores en redes sociales respecto a la supuesta sustitución de Aldo Rendón por un actor de doblaje profesional.

Aldo Rendón mencionó en La Casa de los Famosos que participaría en un proyecto animado haciendo “la voz de una mascota”, lo que llevó al público a asociarlo con Beef Roger Crummchuck, el gato mágico de la cinta.

Al revelarse la lista oficial de voces en español latino, el nombre de Rendón no apareció. En su lugar, el personaje fue asignado al actor de doblaje profesional Ricardo Tejedo (voz reconocida de Jack Sparrow y Doraemon).

Los internautas vincularon el caso con la fuerte controversia que enfrentó la película Wildwood, la cual recibió severas críticas por incluir star talents sin trayectoria en doblaje y tuvo que lanzar una segunda versión con actores profesionales.

Aldo Rendón habría sido sustituido por Ricardo Tejedo en el doblaje de Hechizo, nueva película de Disney (Especial )

En redes se especuló que Disney prefirió utilizar a un actor experimentado para evitar un rechazo similar entre la audiencia.

Disney no emitió ningún comunicado confirmando un despido o cambio de último momento.