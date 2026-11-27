Mariana BO respondió al comunicado de José Eduardo Derbez, acusándolo de tratar de afectar su integridad: “No quiero tolerar faltas de respeto”.

Trascendió que José Eduardo Derbez la había dejado plantada en un restaurante y Mariana Bo confirmó el desplante, por lo que el actor reaccionó con un comunicado donde desmintió tener una relación amorosa con ella.

Mariana BO responde a José Eduardo Derbez y lo acusa de manipulador

El comunicado de José Eduardo Derbez detallaba que no tenía pareja y que estaba disfrutando su soltería a pesar de haber salido con Mariana BO.

La DJ respondió a José Eduardo Derbez con un mensaje en redes sociales, donde mencionaba que el actor trataba de manipular la opinión pública para “salirse con la suya”.

Vivimos en una sociedad donde todavía hay hombres acostumbrados a salirse con la suya, a manipular la narrativa y a desacreditar a una mujer cuando esta decir poner límites. Mariana BO

Mariana BO responde a José Eduardo Derbez con otro comunicado (Instagram/@djmarianabo)

Asimismo, Mariana BO expresó que José Eduardo Derbez se habría molestado cuando puso límites y trató de desacreditarla por ego.

Qué fácil es buscar a una mujer en privado, compartir momentos con ella, utilizar las redes para mostrar lo que están viviendo y después desacreditarla públicamente para proteger su imagen. Mariana BO

La DJ fue clara con José Eduardo Derbez, ella no dejaría que le faltaran al respeto: “No me gusta ni estoy acostumbrada a que me traten así”.

Además, señala al actor de usarla para mostrar detalles del cortejo y después proteger su imagen con mentiras.

Mariana BO acusa a José Eduardo Derbez de afectar su integridad

El comunicado de Mariana Bo asegura que José Eduardo Derbez afectó su integridad, ya que ella puso límites y no toleró sus faltas de respeto.

No permito que a través de un ‘comunicado’ se intente afectar mi integridad, simplemente porque no quiero ser la mujer que está dispuesta a tolerar faltas de respeto y educación. Mariana BO

Mariana Bo expresó que ella también estaba soltera y disfrutaba de su vida, así como de su carrera.

José Eduardo Derbez y Mariana Bo (Facebook/JoséEduardoDerbez )

Los problemas entre José Eduardo Derbez y Mariana BO iniciaron luego de que comenzaran a salir y presuntamente dejara plantada a la DJ en un restaurante.

Mariana BO compartió una nota del tema en X y colocó la frase: “Y yo diciendo que era un caballero”, con lo que confirmó que el actor la dejó plantada.

Posteriormente, José Eduardo Derbez compartió un comunicado donde aseguraba que estaba soltero.

Este mensaje provocó que Mariana BO señalara a José Eduardo Derbez de manipulador e irrespetuoso.