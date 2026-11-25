Aldo Rendón habría quedado fuera del doblaje de Hechizo: Bienvenidos a Hexe, pues reportes señalan que Disney decidió reemplazarlo por el actor de doblaje Ricardo Tejedo para interpretar a Crummchuck.

La noticia sobre el supuesto doblaje de Aldo Rendón en Hechizo de Disney, ha generado comentarios en redes sociales, donde usuarios relacionan el supuesto cambio con las críticas que recibió Wildwood por incorporar influencers y personalidades ajenas al doblaje profesional en su versión en español latino.

Ricardo Tejedo sustituiría a Aldo Rendón en Hechizo: Bienvenidos a Hexe

De acuerdo con versiones difundidas en medios y redes sociales, Aldo Rendón, stylist e influencer, estaba contemplado como star talent para dar voz a Crummchuck, uno de los personajes de la nueva producción animada de Disney, Hechizo.

Sin embargo, el papel habría quedado en manos de Ricardo Tejedo, reconocido por interpretar a Jack Sparrow en la saga Piratas del Caribe y por dar voz a Doraemon en español latino.

Aunque la noticia ha sido celebrada por usuarios que defienden el trabajo de los actores de doblaje, hasta el momento no existe una confirmación oficial de Disney sobre la supuesta sustitución de Aldo Rendón.

Aldo Rendón habría sido sustituido por Ricardo Tejedo en el doblaje de Hechizo, nueva película de Disney (Especial )

¿Qué tiene que ver Wildwood con el supuesto cambio de Aldo Rendón?

La controversia también ha sido vinculada con Wildwood, película que recibió críticas por la participación de influencers en su doblaje, lo cual ha sido mencionado ante la supuesta sustitución de Aldo Rendón por Ricardo Tejedo en Hechizo de Disney.

El debate por el aparente doblaje de Aldo Rendón en la nueva película animada de Disney, reavivó la discusión sobre la contratación de star talents en producciones animadas y la importancia de contar con intérpretes especializados en doblaje para las versiones en español latino.