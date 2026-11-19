Manny, Sid y Diego están de regreso con una aventura más para La Era del Hielo 6 de Disney que ya ha lanzado su tráiler oficial y confirmado su fecha de estreno en cines de México.
Será el próximo 28 de enero de 2027 cuando llegue a cines del país La Era de Hielo: Mundo de Lava, la sexta entrega en cines de la famosa franquicia.
Así como desde ya te dejamos el tráiler oficial de La Era del Hielo 6 para que lo disfrutes pronto en cines:
¿De qué trata La Era del Hielo 6?
La Era de Hielo: Mundo de Lava será la nueva aventura de la peculiar manada formada por Manny, Diego, Sid, Buck, Ellie, Crash, Eddie, Scrat y Baby Scrat donde explorarán ese mundo que nos ubicaron en la tercera entrega.
Donde exploraran rincones nunca antes vistos de este peligroso territorio con dinosaurios y mucha lava en La Era del Hielo 6.
“Una alocada aventura llena de dinosaurios y lava que lleva a Manny, Sid, Diego, Ellie, Scrat y el resto de la manada a visitar rincones nunca antes vistos del traicionero Mundo Perdido”.Disney
Esta nueva película está dirigida por John C. Donkin, responsable de La Era de Hielo: Las aventuras de Buck, estrenada en Disney+ en 2022.
Mientras que en el doblaje original, en inglés de La Era del Hielo 6 estarán de regreso las actuaciones de:
- Ray Romano de 68 años, como Manny
- John Leguizamo de 69 años, como Sid
- Denis Leary de 66 años, como Diego
- Queen Latifah de 56 años, como Ellie
- Simon Pegg de 56 años, como Buck