Manny, Sid y Diego están de regreso con una aventura más para La Era del Hielo 6 de Disney que ya ha lanzado su tráiler oficial y confirmado su fecha de estreno en cines de México.

Será el próximo 28 de enero de 2027 cuando llegue a cines del país La Era de Hielo: Mundo de Lava, la sexta entrega en cines de la famosa franquicia.

Así como desde ya te dejamos el tráiler oficial de La Era del Hielo 6 para que lo disfrutes pronto en cines:

¿De qué trata La Era del Hielo 6?

La Era de Hielo: Mundo de Lava será la nueva aventura de la peculiar manada formada por Manny, Diego, Sid, Buck, Ellie, Crash, Eddie, Scrat y Baby Scrat donde explorarán ese mundo que nos ubicaron en la tercera entrega.

Donde exploraran rincones nunca antes vistos de este peligroso territorio con dinosaurios y mucha lava en La Era del Hielo 6.

“Una alocada aventura llena de dinosaurios y lava que lleva a Manny, Sid, Diego, Ellie, Scrat y el resto de la manada a visitar rincones nunca antes vistos del traicionero Mundo Perdido”. Disney

La Era del Hielo 6 lanza tráiler oficial y confirma fecha de estreno (Disney )

Esta nueva película está dirigida por John C. Donkin, responsable de La Era de Hielo: Las aventuras de Buck, estrenada en Disney+ en 2022.

Mientras que en el doblaje original, en inglés de La Era del Hielo 6 estarán de regreso las actuaciones de: