Ricardo Tejedo es un reconocido actor de doblaje mexicano, además de desempeñarse en la gestión y dirección de estudios, por lo que te damos más detalles de quién es.

¿Quién es Ricardo Tejedo?

Ricardo Eduardo Tejedo Cota es un actor y director de doblaje mexicano, nacido el 26 de diciembre de 1972 en la Ciudad de México.

Es la voz oficial en español latino de Jack Sparrow (Johnny Depp en Piratas del Caribe) y de Gollum (Andy Serkis en El Señor de los Anillos y El Hobbit).

También es la voz recurrente de actores como Brad Pitt y Ben Stiller, y ha doblado a personajes como Alex el león (Madagascar), Doraemon y muchos más; se sabe que empezó a hacer doblaje desde a los 5 años.

Su trayectoria abarca varias décadas en la industria del doblaje, donde también ha trabajado como director.

Ricardo Tejedo, actor de doblaje mexicano (Especial )

¿Qué edad tiene Ricardo Tejedo?

Ricardo Tejedo tiene 53 años, pues nació el 26 de diciembre de 1972.

¿Ricardo Tejedo tiene pareja?

No hay información pública confirmada sobre una pareja actual, pero se sabe que Ricardo Tejedo Mantuvo una relación con la también actriz de doblaje Cristina Hernández a partir de 2015, de la cual se separaron en 2024.

Ricardo Tejedo, actor de doblaje mexicano (Especial )

¿Qué signo es Ricardo Tejedo?

Es Capricornio, por haber nacido el 26 de diciembre.

¿Ricardo Tejedo tiene hijos?

Se ha señalado que Ricardo Tejedo tiene hijas, entre ellas Daniela Tejedo, aunque los detalles sobre su vida familiar se mantienen en un perfil discreto.

Ricardo Tejedo, actor de doblaje mexicano (Especial )

¿Qué estudió Ricardo Tejedo?

Ricardo Tejedo estudió Arte Dramático, formándose tanto en el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) en México como en la Unión Soviética a través de un programa de intercambio cultural tras independizarse a los 16 años.

Tras sus estudios, el actor de doblaje Ricardo Tejedo obtuvo la maestría en Arte Dramático.

¿En qué trabajó Ricardo Tejedo?

Ricardo Tejedo ha desarrollado una carrera de más de cuatro décadas en la industria del entretenimiento, especialmente dentro de la industria del doblaje. Sus principales actividades profesionales son:

Actor de doblaje: ha prestado su voz a personajes como Jack Sparrow, Gollum, Alex de Madagascar y Rango.

Director de doblaje: comenzó a dirigir producciones cuando tenía 17 años. A los 23 años dirigió su primera película para Disney, Bichos: Una aventura en miniatura.

Traductor y adaptador: ha participado en procesos de localización de contenidos audiovisuales.

Locutor: también ha desarrollado trabajos de locución.

Ejecutivo de la industria audiovisual: en 2023 se desempeñaba como responsable de la oficina mexicana de Media Access Company, empresa especializada en doblaje, subtitulaje y accesibilidad audiovisual.

Ricardo Tejedo, actor de doblaje mexicano (Especial )

En su trayectoria como director, Ricardo Tejedo ha colaborado en producciones para compañías como Disney, Universal, Paramount, Sony y Netflix.

Entre sus trabajos más reconocidos están:

Jack Sparrow en Piratas del Caribe.

Gollum en El Señor de los Anillos y El Hobbit.

Alex en Madagascar.

El príncipe Encantador en Shrek 2 y otras entregas de la franquicia.

Rango en Rango.

Haymitch Abernathy en Los juegos del hambre.