Aislinn Derbez no se siente presionada para involucrarse en una nueva relación tras su truene mediático con el papá de su hija.

Aunque han pasado 5 años de aquella ruptura, Aislinn Derbez dice tomarse con calma la búsqueda de la pareja ideal.

Por lo que aclara no estar negada a volver a enamorarse incluso de una mujer...

Aislinn Derbez (@aislinnderbez / Instagram)

Aislinn Derbez probaría tener novia en su búsqueda de la pareja ideal

A su paso por la alfombra roja del espectáculo de ballet, Despertares, Aislinn Derbez habló de la próxima temporada del reality show de su familia.

Debido a que De Viaje con Los Derbez se grabó en Japón, Aislinn Derbez adelantó que sus hermanos y su papá aprovecharon las grabaciones en nuevo territorio para buscarle novio.

Por lo que al ser cuestionada sobre su vida sentimental, la actriz -de 39 años- dijo estar abierta a encontrar el amor con un japonés.

“Me siento lista, me siento abierta, un japonés imagínate. Oye, no vamos tan lejos... Oye, es una serie familiar, es para niños, pero pues ahí me ponen un cuatro mis hermanos, ya verán” Aislinn Derbez

Debido a que no regresó con pareja tras las filmaciones, a la hija de Eugenio Derbez -de 63 años- le preguntaron si tendría un romance con una mujer, lo que no descartó.

“Fíjate que no estaría mal, ¿eh? Es una buena idea, lo voy a considerar” Aislinn Derbez

Aislinn Derbez se resigna; no retomará su romance con Mauricio Ochmann

Por otro lado, Aislinn Derbez, ex de Mauricio Ochmann, celebró ser una mujer madura y centrada debido a que ha tomado mucha terapia y se ha informado sobre varios temas gracias a su podcast “La magia del caos”.

Razón por la que a Aislinn Derbez ya no le afectan los rumores que circulan a su alrededor y al de Mauricio Ochmann -de 47 años-.

La también modelo tiene claro que no regresará con su ex, ya que hoy prefiere tener una relación amistosa con él por el bienestar de su hija.

“La verdad es que para mí siempre ha sido una prioridad el que nos llevemos bien porque pues yo no lo tuve de niña, la verdad es que yo sí sufrí bastante al respecto porque mis papás no se llevaban tan bien y dije: ‘A mi hija no le va a pasar’” Aislinn Derbez

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann (Agencia México)

En marzo de 2020, Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann anunciaron su separación. De acuerdo con el actor, ambos tenían diferentes prioridades.

Mientras que Mauricio Ochmann quería dedicarse a su familia y a su segunda hija, Aislinn Derbez quería priorizar sus proyectos.

Desde entonces, el actor ha tenido dos relaciones públicas, fue novio de Paulina Burrola y actualmente tiene una relación con Lorena González, ambas de 33 años.

Mientras que Aislinn Derbez tuvo un breve romance con el influencer Jonathan Kubben -de 36 años-. Actualmente está soltera.