Aislinn Derbez -de 39 años de edad- no cree que su hija, Kailani, se vaya a dedicar al medio artístico como ella.

La familia de Aislinn Derbez se ha dedicado al medio del espectáculo desde hace décadas.

Pero la línea de actores podría terminar en su familia, pues Aislinn Derbez no se ve teniendo una hija actriz.

Kailani es la única hija de Aislinn Derbez no ve a la pequeña dedicándose al medio artístico como el resto de su familia.

Aislinn Derbez asistió a los Premios Platino 2025 y fue cuestionada si cree que su hija, Kailani, será actriz como ella.

“Ella la verdad siento que ella no está tan metida en este mundo todavía, como que trato de no exponerla mucho con los medios, trato de que no lo viva tan de cerca”

Aislinn Derbez