Crista Montes -de 55 años de edad- finalmente le dio una entrevista a Adrián Marcelo, la cual ya se estrenó en YouTube.

Como era de esperarse, el tema central de la plática entre Crista Montes y Adrián Marcelo -de 34 años de edad- fue Gala Montes.

Tanto los inicios de su carrera, como la violenta relación entre Crista Montes y Gala Montes -de 24 años de edad- según la versión de la mamá.

Uno de los temas más duros que reveló por primera vez Crista Montes, fue el de los supuestos golpes que le dio Gala Montes.

Esto, según dijo, con ayuda de Beba Montes porque “las hermanas se pusieron de acuerdo”.

A continuación, los 9 temas más polémicos de la entrevista de Crista Montes con Adrián Marcelo:

Sin duda, la anécdota más fuerte relatada por Crista Montes en entrevista con Adrián Marcelo, fue la de la violencia física de Gala Montes.

De acuerdo con la versión de Crista Montes, el día del “famoso plato de cereal”, Gala Montes la agarró a golpes con ayuda de su hermana.

“Beba (Montes) me estaba sujetando”, relató Crista Montes y Adrián Marcelo no dejó pasar la oportunidad para ahondar en la situación.

El influencer arremetió contra Gala Montes y aseguró tener empatía por la mamá de la famosa.

“Cuando me avienta el plato (...) me paro y le doy una cachetada, pero me la contestó y no con uno, con varios. Se puso de acuerdo con la hermana (Beba Montes), y la hermana llega y me detiene para que la otra me de (golpes). Esa es la verdad que yo quería contar.”

Crista Montes