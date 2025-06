¿Gala Montes no quiere saber nada de su mamá? Llorando revela que no desea responder preguntas sobre Crista Montes porque es un tema que la “tumba muchos días”.

El jueves 12 de junio, Gala Montes -de 24 años de edad- fue nombrada Reina del Pride CDMX 2025, sin embargo no pudo evitar ser cuestionada sobre su mamá.

Al borde del llanto, Gala Mones pido a los reporteros que ya no le cuestionen sobre Crista Montes -de 55 años de edad- pues es un tema que le sigue afectando.

Gala Montes se mostró muy emocionada de que fuera nombrada Reina del Pride CDMX 2025, pero en medio de su felicidad confesó que ya no quiere hablar de su mamá.

En video compartido por la reportera Berenice Ortiz, Gala Montes se mostró cansada de los cuestionamientos sobre su mamá y pidió que ya no le preguntaran sobre ese tema.

Gala Montes confesó que hablar sobre su mamá la “tumbaba por días” porque era un tema que para ella era muy duro de comentar públicamente.

“A mí ya me da mucho miedo responderles este tipo de cosas porque me tumban días, para mí este tema personal con mi mamá es muy duro”

De manera contundente, Gala Montes les pidió a los reporteros que ya no le hicieran preguntas sobre su mamá, pues era un tema que le dolía.

“No es porque sea soberbia, grosera, mamona, como lo quieran ver, pero a mí este tema me duele mucho. Les agradecería por favor que pues si ya no pudieran preguntarme de este tema”

Pese a la petición de Gala Montes, los reporteros siguieron cuestionando sobre su mamá Crista Montes.

Gala Montes destacó que ahora la desconoce pues no puede creer que le haga ese tipo de cosas cuando es su mamá.

En ese sentido Gala Montes señaló que solo le puede mandar bendiciones a su mamá.

Danna Paola no se incomoda por casi llegar al tercer piso en un par de días

“Yo la desconozco, yo creía conocer a una persona, que te haga esto la persona que te dio la vida es súper doloroso, no sé hasta donde vaya a llegar, pero yo le mando bendiciones y ya”

Gala Montes confesó que sigue amando a su mamá pese a todo lo que ha hecho, pero si es un tema que le ha afectado por lo que ha tenido que trabajar mucho psicológicamente.

“Mi madre es la mujer que me dio la vida, yo la sigo amando muchísimo a pesar de todo, he estado trabajando mucho psicológicamente, porque me ha afectado demasiado todo lo que ha hecho, pero definitivamente el arte es una manera de sublimar el dolor y por supuesto voy a hablar de todo lo sucedido”

Gala Montes