¿Mario Bezares y Brenda Bezares apoyan a Gala Montes? Revelan que no sabían que su mamá sería una de las invitadas en la Marcha del Orgullo LGBTQ+ en Miguel Hidalgo.

En encuentro con varios medios de comunicación, Mario Bezares -de 66 años de edad- refrendó su cariño por Gala Montes tras su paso por La Casa de los Famosos 2024.

Por su parte, Brenda Bezares -de 57 años de edad- lamentó la situación que a traviesa Gala Montes con su mamá, pero dejó en claro que no conocen a Crista Montes.

El pasado sábado 14 de junio Mario Bezares y Brenda Bezares participaron en la Marcha del Orgullo LGBTQ+ en Miguel Hidalgo, de la que también fue parte la mamá de Gala Montes.

En un encuentro con varios medios de comunicación, Mario Bezares y Brenda Bezares fueron cuestionados acerca de la mala relación que tiene Gala Montes con su mamá Crista Montes.

A Mario Bezares no le preocupa cerrarle la boca a Adrián Marcelo porque él se dedica a trabajar

Ante señalamientos por una posible traición a Gala Montes al participar en un mismo evento con su mamá, Brenda Bezares aseguró que no sabía que se encontraba en la Marcha del Orgullo LGBTQ+ en la Miguel Hidalgo.

“No nos corresponde a nosotros, para empezar no sabíamos que estaba aquí”

En ese sentido, Mario Bezares aseguró que no conoce a Crista Montes y mucho menos ha platicado con ella.

“No conocemos a la señora, nunca he cruzado palabras con ella”

Ante la insistencia de los reporteros sobre el tema de la mamá de Gala Montes, Mario Bezares destacó que ellos se encontraban por la Marcha del Orgullo LGBTQ+ en Miguel Hidalgo.

Y no querían manchar el evento hablando de la mamá de Gala Montes, porque no venía al caso.

“Creó que sería totalmente vano si yo te comentara algo de la mamá de Gala, porque no viene al caso, este es un gran festejo y está es una gran marcha que tenemos todos”

Brenda Bezares lamentó por lo que está pasando Gala Montes con su mamá, pero reiteró su apoyo para ella.

“Lamento mucho por lo que está pasando Gala y Gala sabe que tiene nuestro apoyo, nuestro amor y todo. Pero no sabíamos que estaba ella aquí”

En su intervención, Brenda Bezares señaló que los comentarios que ha realizado la mamá de Gala Montes no son adecuados, aunque dijo desconocer del tema.

Brenda Bezares recalcó que apoya a Gala Montes y no conoce a su mamá Crista Montes como para poder tener una opinión sobre ella.

“Si es lamentable, como familia creo que nadie deberíamos de hacer eso y menos las mamás, pero yo no te puedo opinar al respecto. Me duele mucho por ella, porque yo a Gala la adoro y no conozco a la señora”

Brenda Bezares