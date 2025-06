Tras cancelar su gira de conciertos, Gala Montes -de 24 años de edad- confesó que tiene claro quién es el culpable del fracaso de Hasta Cuando Tour 2025.

Gala Montes fue nombrada Reina del Pride CDMX 2025, y ahí habló sobre la cancelación de sus conciertos en:

Gala Montes alarmó a sus seguidores al confirmar que se había cancelado su Hasta Cuando Tour 2025 por causas ajenas a ella.

En un encuentro con varios medios de comunicación, Gala Montes fue cuestionada sobre lo que había pasado con sus conciertos, luego de que se especuló que no había vendido boletos.

Gala Montes señaló que tiene claro quién es el culpable del fracaso de su gira, pues está consciente de que la mala fama que se la ha creado le ha traído consecuencias.

“Bien, pues te digo, han pasado muchas cosas, toda esta mala fama que se me ha creado, me ha traído consecuencias”

Sin embargo, Gala Montes destacó que no puede responsabilizar de todo a estas personas que han tratado de querer dañarla y afectar su carrera.

Gala Montes confesó que sí ha vivido momentos complicados, pero se encuentra segura de que va a pasar este momento.

Aunque Gala Montes no mencionó ningún nombre, a través de las redes sociales se ha señalado que podría referirse a:

Pese a lo difícil que resultó tener que cancelar su Hasta Cuando Tour 2025, Gala Montes agradeció tener el apoyo de sus seguidores.

Y es que Gala Montes recalcó que sus seguidores la apoyan en todo momento e incluso convierten en tendencia cada uno de sus proyectos.

Pese a haber cancelado su serie de conciertos, Gala Montes confirmó que no tiene pensado dejar la música ya que no se va a dar por vencida.

Asimismo, Gala Montes adelantó que tiene una sorpresa que tiene que ver con la música. para todos sus seguidores para el mes de agosto.

“A pesar de todo, yo tengo a mis curitas, que son mis fans, que me apoyan, que replican todo lo que hago, que a dónde voy, me hacen trending topic, que siguen mi música y ya estoy planeando algo para agosto que tiene que ver con la música y pues yo no me voy a dar por vencida”

Gala Montes