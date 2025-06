Crista Montes dio esta arrogante respuesta al ser cuestionada sobre la pelea que tiene con su hija Gala Montes, ¿quedó exhibida como la madre que es?

Durante su participación en la Marcha del Orgullo LGBTQ+ en Miguel Hidalgo, Crista Montes -de 55 años de edad- fue cuestionada sobre las declaraciones de Gala Montes.

Y es que Gala Montes -de 24 años de edad- señaló que perdonaba a su mamá, pero ya no la quería ver, ¿cuál fue la respuesta de Crista Montes?

Crista Montes fue parte de la Marcha del Orgullo LGBTQ+ en Miguel Hidalgo ahí fue cuestionada sobre su relación con Gala Montes.

Sin embargo, Crista Montes dio una arrogante respuesta que usuarios han señalado que la exhibió como la madre que ha sido con Gala Montes.

Y es que Crista Montes aseguró que no sabe de qué la tiene que perdonar Gala Montes, olvidándose de todas las declaraciones que ha realizado incluso de la entrevista que le dio a Adrián Marcelo por dinero.

Para Crista Montes ella no ha hecho nada que tenga que perdonarle Gala Montes.

En el video compartido por la reportera Berenice Ortiz, Crista Montes destacó que ella no se encuentra molesta por lo que podría juntarse con Gala Montes.

“Si, yo sí. Yo no estoy enojada con ella, yo no sé de qué me tiene que perdonar, yo no estoy enojada, a mí no me molestaría encontrarme con ella, yo estaría dispuesta a hablar con ella”

Crista Montes