Ha pasado casi un año desde el incidente en La Casa de los Famosos México entre Gala Montes y Adrián Marcelo; a pesar de ello seguimos escuchando versiones de lo sucedido.

En esta ocasión fue Adrián Marcelo el que habló de cómo fue su salida de La Casa de los Famosos México, con algunos detalles desconocidos.

Así fue exactamente la salida de Adrián Marcelo de LCDLFMX



Adrián Marcelo detalla su salida de La Casa de los Famosos México

En una entrevista reciente, Adrián Marcelo hizo un recuento de manera cronológica sobre su salida de La Casa de los Famosos.

En las propias palabras de Adrián Marcelo, esto fue lo que sucedió con su salida de La Casa de los Famosos:

Sucede la pelea con Gala Montes, lo cual deja un ambiente tenso en La Casa de los Famosos.

Se dan los reclamos, él se va al cuarto y le dice a sus compañeros que lo dejen solo, por lo que le acaban de hacer.

Pide entrar al confesionario, no lo dejan. Señala que en ese momento él quería pedir su salida.

Después se encuentra con alguien de la producción (solo dice que fue un “argentino”) el cual le menciona que no tiene problema con él y les gusta lo que está haciendo.

Esta persona le dice que la mamá de Adrián Marcelo a tenido algunos problemas de salud y que si se quiere ir del programa.

Adrián Marcelo acepta y pide irse de forma inmediata con esta persona, sin anuncios previos ni nada. Esta persona le pide que dejé en claro que se está yendo por cuenta propia.

Adrián Marcelo deja en claro que, aunque él se quería salir del programa, sí sintió un especie de coacción por parte de la producción para que dejara explícita su salida, antes de concedérsela.

Endemol quería mantener a Adrián Marcelo en La Casa de los Famosos

Otra cosa que menciona Adrián Marcelo en esta entrevista sobre su salida de La Casa de los Famosos, es que la producción de Endemol sí lo quería mantener en el programa.

Adrián Marcelo afirma que a Endemol le había gustado este personaje de villano que había construido y que le querían dar seguimiento a la historia.

Incluso le hablaron tiempo después de su salida para ver si podían hacer algo, además afirma que a la gente de Colombia le sorprendió que en México “fuéramos tan persinados” con estos contenidos.

Dando a entender una vez más que su salida fue más presión externa, que algo que se quisiera dentro de la producción.

