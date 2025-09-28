A una semana del gran final de LCDLF 2025, Adrián Marcelo -de 35 años de edad- habló sobre lo que le pareció esta temporada y la manera en la que actuaron sus integrantes.

Tras una larga competencia el próximo domingo 5 de octubre se conocerá al integrante ganador de LCDLF 2025.

Sin embargo, Adrián Marcelo cree que La Casa de los Famosos México 2025 no fue exitosa porque todos tuvieron miedo de que les pasará lo que a él.

Adrián Marcelo (Tomada de video )

Adrián Marcelo siente satisfacción de ver el fracaso de LCDLF 2025

Rumbo a la gran final, Adrián Marcelo no se guardó nada y esto fue lo que dijo sobre LCDLF 2025 y los cuartos Día y Noche.

Adrián Marcelo confesó que siente una gran satisfacción de ver que LCDLF 2025 fue un “rotundo fracaso”, pese a la incorporación de nuevos conductores.

“No puedo mentirles, muy en el fondo siento una satisfacción de ver el fracaso rotundo que fue esta edición de La Casa de los Famosos” Adrián Marcelo

En su publicación, Adrián Marcelo confesó que no pudo engancharse con LCDLF 2025 debido a los perfiles grises que no tomaron ningún riesgo.

“Por más que quise engancharme, no pude. Perfiles muy grises, falta de presupuesto, panelistas insignificantes, nula toma de riesgos de los participantes, entre otras cosas” Adrián Marcelo

Adrián Marcelo consideró que mientras que los integrantes no entren a ofrecer entretenimiento y solo querer buscar trabajo, el reality no va a funcionar.

“Mientras los integrantes entren a esa casa a buscar trabajo y no a ofrecer entretenimiento, seguirán llamando la atención solo de señoras y homosexuales (audiencia tradicional del reality), no de todo el país. Ni modo, la que sigue será… o no” Adrián Marcelo

Adrián Marcelo habla de LCDLF 2025 (@adrianm10 / X )

Adrián Marcelo cree que los integrantes de LCDLF 2025 tuvieron miedo de que los funaran como a él

Adrián Marcelo considera que todos los integrantes de LCDLF 2025 tuvieron miedo de que los funaran como a él en la temporada pasada.

Sin embargo, cree que todos deberían de buscar “hacer un Adrián Marcelo” y no ir con miedo.

“No deberían tener miedo de que les pase lo que a mí, al contrario, deberían buscar a toda costa hacer un ‘Adrián Marcelo’” Adrián Marcelo

Y es que Adrián Marcelo aseguró que la funa solo lo hizo más famoso y exponenciaron sus fuentes de trabajo.

Adrián Marcelo incluso destacó que fue el integrante más mencionado, pues hablaron más de él que de cualquier habitante de La Casa de los Famosos México 2024.

“Imagínate que se habló más de mi esta temporada que del 80% de los integrantes de esa casa. A mi no me funaron, me hicieron más famoso y exponenciaron mis fuentes de trabajo. Que una señora inútil y persignada me vea feo en el aeropuerto, se puede digerir a cambio de todo lo bueno que me trajo ese proyecto. Adrián Marcelo

Adrián Marcelo habla de LCDLF 2025 (@adrianm10 / X )

Así habló Adrián Marcelo de los integrantes de LCDLF 2025

Adrián Marcelo dijo esto de los integrantes de LCDLF 2025:

El Abelito: Señaló que le cae bien, pero en caso de haber estado en cuartos diferentes le habría metido más sazón al hablar sobre su discapacidad.

Adrián Marcelo habla de LCDLF 2025 (@adrianm10 / X )

Alexis Ayala: Cree que es el que mejor ha jugado, pero tiene claro que lo atacaría por su falta de trabajo y su carrera.

Adrián Marcelo habla de LCDLF 2025 (@adrianm10 / X )

Aaron Mercury: Considera que es el integrante más intrascendente que llegó más lejos.