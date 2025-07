Adela Noriega, de 55 años de edad, generó consternación al difundirse rumores de su supuesta muerte.

Mauricio Islas‚ su coprotagonista en la telenovela El Manantial, dijo haberse preocupado mucho por el reporte.

Pero, conociendo la época de fake news en la que vivimos, Mauricio Islas prefirió contactar directamente a Adela Noriega para saber cómo se encuentra.

Mauricio Islas y Adela Noriega (Agencia México)

Mauricio Islas afirma que Adela Noriega le confirmó que se encuentra bien de salud

“Yo hablé para preguntar cómo está. Todo está bien, todo está en orden“, comentó Mauricio Islas -de 51 años de edad- en entrevista para Ventaneando.

Mauricio Islas reveló que mantiene contacto ocasional con Adela Noriega, quien por su propia voz le confirmó que se encuentra en perfecto estado.

Ante la gravedad de la situación, Mauricio Islas lamentó: “El fake news está a todo lo que da (...) no se crean todo lo que sale, hay que cuidarnos”.

Con base en ello, Mauricio Islas pidió a la gente no caer en reportes sin verificar, especialmente aquellos que se propagan con ayuda de herramientas de inteligencia artificial.

Mauricio Islas (Agencia México)

Adela Noriega lleva 17 años retirada de los medios

Desde su retiro en 2008, tras protagonizar la telenovela Fuego en la Sangre, Adela Noriega ha optado por tener una vida fuera del ojo público.

La actriz no tiene redes sociales, no da entrevistas y no aparece en eventos donde pueda ser fotografiada o filmada.

Esa ausencia ha alimentado los rumores sobre su vida amorosa, su familia y su salud.

Pese a ello, Adela Noriega se ha mantenido en silencio, mientras gente cercana desmiente las fake news a su alrededor.

Adela Noriega (Cuartoscuro)

Presidente de la ANDI, José Elías Moreno, habló de la falsa muerte de Adela Noriega

La noticia de la falsa muerte de Adela Noriega se dio a conocer en redes sociales y aunque se usó la inteligencia artificial, esta generó preocupación.

Ante ello, el presidente de la Asociación Nacional de Interpretes (ANDI), fue cuestionado sobre la ‘muerte’ de Adela Noriega, lo que creyó poco creíble.

Sincerándose ante la prensa, José Elías Moreno dijo creer que de haber muerto Adela Noriega, le hubieran hablado para avisarle.

“No estaba enterado, entonces no creo que sea una noticia que haya trascendido a la oficina (de la ANDI) Si si sucedió o no, no lo sé, espero que no”. José Elías Moreno, actor