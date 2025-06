Una vez más el nombre de Adela Noriega se viralizó en redes sociales debido a que alguien “la mató” con ayuda de la inteligencia artificial, fake new que salpicó a Juan José Origel.

Y es que la noticia falsa venía de la supuesta cuenta de Facebook de Juan José Origel por lo que este detalle dio más credibilidad al anuncio sobre Adela Noriega.

¿Juan José Origel confirmó la muerte de Adela Noriega? Una cuenta falsa lo hizo quedar mal

Debido a que la “muerte” de Adela Noriega se viralizó, el periodista Juan José Origel se enteró que lo involucraron.

Por lo que a través de su cuenta de Instagram, Juan José Origel, de 77 años, niega haber hecho el anuncio sobre Adela Noriega, de 55 años.

Pepillo Origel explica que alguien creó una cuenta de Facebook a su nombre para difundir la mentira.

Debido a que puede meterse en problemas, el también conductor televisivo hará lo que esté en sus manos para que bloqueen la cuenta.

"En una página de Facebook este patán que no sé quién es está usando mi nombre y dice semejante mentira! No le hagan caso no soy yo! Voy a tener que hacer algo para que lo bloqueen !!!"

Juan José Origel se deslinda de la "muerte" de Adela Noriega (@juanjoseorigel / Instagram)

Al respecto, personas le agradecen la aclaración ya que muchos sí creyeron que la actriz, quien lleva años retirada de la televisión, murió.

“Esto no es justo. Ni para ti, el público y la persona misma, pero gracias a Dios ya no creemos en esas publicaciones“, ”AYYYY. Ya, me asusteeee Pepillo“,

”Hay que reportar su cuenta“, ”Ay yo pensé que eras tú porque tiene la palomita azul“,

”Que falta de respeto con la vida de ella y con su reputación Sr Origel.“, expresan entre los comentarios de su publicación.

¿Dónde está Adela Noriega?

Hasta el momento, Adela Noriega no se ha pronunciado sobre su muerte y no se espera que lo haga.

En diciembre de 2024, Adela Noriega supuestamente se hizo presente en redes sociales para celebrar la víspera de Navidad.

Pero nunca se comprobó que fuera ella quien hizo la publicación.

Adela Noriega (@adelanoriega_oficial)

En 2008 se transmitió “Fuego en la sangre”, la última telenovela que protagonizó, desde entonces se desconoce su paradero.

Algunas personas aseguran que vive en Estados Unidos, pero este dato tampoco se ha confirmado.