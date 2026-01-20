José Alberto Castro ha logrado que actrices salgan de su retiro para regresar a la televisión; por ello, el productor quiere que Adela Noriega regrese a las telenovelas.
En entrevista con De Primera Mano, José Alberto Castro fue cuestionado sobre si buscaría a Adela Noriega para que protagonice una de sus novelas y confirmó que la la ha buscado.
José Alberto Castro quiere a Adela Noriega como protagonista de sus novelas
Adela Noriega trabajó por última vez en una novela del 2008 y varios productores la han buscado para que regrese a la televisión, incluido José Alberto Castro.
El productor reveló que sí ha buscado contactar a Adela Noriega, pero ha sido imposible encontrarla.
“Alguna vez he intentado y buscado, pero no he encontrado. A mí me daría mucho gusto poder trabajar con ella”, expresó José Alberto Castro.
José Alberto Castro no ha podido hablar con Adela Noriega, pero asegura que estaría encantado de tenerla como protagonista.
Incluso, recordó que trabajó con ella en la novela ‘Quinceañera’: “Era un encanto de mujer”, expresó el productor.
Recientemente, José Alberto Castro logró que Yadhira Carrillo fuera la protagonista desu novela “Hilos del pasado”.
Yadhira Carrillo llevaba 17 años alejada de la actuación, por lo que muchos esperan que algún día José Alberto Castro convenza a Adela Noriega para regresar a la televisión.
¿Qué ha pasado con Adela Noriega? su vida es un misterio
La última novela protagonizada por Adela Noriega fue ‘Fuego en la sangre’, posteriormente desapareció de la vida pública.
Trascendió que Adela Noriega no vivía en México e incluso se volvió viral su supuesta muerte, lo cual fue desmentido.
Adela Noriega se ha mantenido al margen de los medios y se retiró definitivamente de la actuación, por lo que es poco probable que acceda a protagonizar otro proyecto televisivo.