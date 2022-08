A 14 años de haberse transmitido el melodrama, “Fuego en la sangre”, acá te contamos por qué Adela Noriega dejó de protagonizar telenovelas.

Considerada una de las mejores actrices en México, Adela Noriega, de actualmente 52 años de edad, dejó las telenovelas sin avisar y mucho menos revelar el por qué.

No fue falta de talento y mucho menos falta de proyectos, al contrario, en aquel tiempo los productores se peleaban por Adela Noriega, cuyo nombre aseguraba un alto rating, entonces, ¿qué pasó?

Adela Noriega, actriz. (Eunice Adorno / Cuartoscuro)

Adela Noriega dejó las telenovelas por esta razón

Aunque Adela Noriega se entregó a Sofía Elizondo, su personaje en la telenovela “Fuego en la Sangre”, la adaptación del melodrama “Pasión de gavilanes” de Telemundo, a la historia de Televisa no le fue muy bien.

A la telenovela le llovieron las criticas, incluso a Adela Noriega a quien compararon con Dana García, a quien aseguraban “no le llegaba ni a los talones”.

Palabras que afectaron a la actriz, quien estaba acostumbrada a recibir halagos por su trabajo; sin embargo, esto no pesó tanto como su relación con el productor Salvador Mejía.

De acuerdo con algunos medios de comunicación, entre la actriz y el productor hubo una fuerte pelea porque a ella no le gustó cómo estaba escrito su personaje.

No era la primera vez que Adela Noriega y Salvador Mejía tenían diferencias por la misma razón, ellos ya habían trabajado en el melodrama “La esposa virgen”, donde la historia tampoco fue buena.

Esto provocó que la actriz se enfrentara al productor para exigirle que su personaje tuviera bases fuertes, pero no fue así, no hubo cambios y la historia no tuvo el éxito esperado.

Esta sería la razón por la que Adela Noriega no volvió a protagonizar telenovelas y mucho menos participar en ellas ya que no quiere arruinar su carrera y mucho menos perder el tiempo en malos proyectos.

Se sabe que hasta el momento, desde el 2008, año en que finalizó “Fuego en la sangre” a la artista le han enviado 27 guiones pero todos los ha rechazado.