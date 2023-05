Paola Suárez de Las Perdidas, es acusada de golpear a un fan en encontronazo y ya hasta hay denuncia por lo ocurrido.

Una vez más, Paola Suárez está involucrada en una pelea, pues el activista LGBT Lorenzo Herrera, la acusa de haberlo agredido en un bar.

Según narró Lorenzo Herrera, él estaba hablando con Wendy Guevara -de 29 años de edad- porque quería que formara parte de la marcha LGBT de Tijuana.

Él asegura que se encontraba hablando tranquilamente con Wendy Guevara, cuando Paola Suárez -de 31 años de edad- lo agredió un vaso en la frente.

Lorenzo Herrera compartió un video en redes sociales, donde acusó a Paola Suárez de golpearlo en la frente con un vaso, en un bar de Mexicali.

“El día de ayer fui agredido por una persona. Estaba hablando con Wendy de Las Perdidas y llegó Paola Suárez, sin nada que ver llegó y me puso un golpe en la cabeza con un vaso. Me empezó a salir bastante sangre, el bar no hizo nada”

Lorenzo Herrera