En su cuenta de Instagram, Kimberly la más preciosa, compartió una historia con la cual insinuó que se había casado con su novio, Óscar Barajas.

Esto luego de que Kimberly ‘la más preciosa’ -de 31 años de edad- y su novio s e comprometieran durante un viaje a Cancún en marzo de este 2023.

Sin embargo, su amiga parte de Las Perdidas, Wendy Guevara -de 29 años de edad- reveló que ni la invitó a la ceremonia por el civil en León, Guanajuato.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Kimberly la más preciosa, compartió una historia en la cual anunció se encontraba en el civil junto a su prometido Óscar Barajas.

En su video aseguró había “llegado la hora”, por lo que sus seguidores y amigos aseguraron que Kimberly la más preciosa, ya se había casado.

El rumor llegó a su amiga y compañera de Las Perdidas, Wendy Guevara, quien reveló que Kimberly ni la invitó a la ceremonia.

De acuerdo con Wendy Guevara, Kimberly se casó en león, Guanajuato; sin embargo, no le avisó ninguno de sus conocidos.

“Hoy se casó Kimberly, y nadie sabía, se casó aquí en León, no nos dijo”

Y aunque la influencer aseguró, no era obligatorio que se le invitara a la ceremonia, como muchos usuarios se mostró sorprendida con la noticia.

Héctor Parra todavía no sabe que su audiencia final es en una hora, reclama Daniela Parra

Luego de que se difundiera la noticia de la boda de Kimberly la más preciosa y su prometido, la influencer aclaró los rumores.

Y es que en un video publicado en su cuenta de YouTube, Kimberly la más preciosa, aseguró que aún no se había casado con su prometido, solo acudió al civil para realizar algunos trámites.

“No, no me he casado, simplemente fui al registro civil de él”.

Kimberly la más preciosa