Martha Elena Martínez es la hija menor de Paquita la del Barrio quien reveló una enemistad con sus hermanos.

Tras la muerte de Paquita la del Barrio el pasado 17 de febrero, sus hijos acudieron a un homenaje que le realizaron en Alto Lucero, Veracruz.

El distanciamiento entre los hijos de Paquita la del Barrio era evidente y Martha Elena Martínez terminó por confirmarlo.

Paquita la del Barrio tuvo cuatro hijos biológicos y dos de ellos murieron después del parto.

Años después, Paquita la del Barrio decidió adoptar a Martha Elena Martínez, quien era hija de uno de sus hermanos.

Martha Elena Martínez tenía 5 meses de nacida y estaba muy enferma, por lo que Paquita la del Barrio decidió adoptarla.

“Le pedí a mi hermano a la niña, no quería, pero tanto decirles ahí mi familia aceptaron dármela, y me la traje, tenía 5 meses”

Martha Elena Martínez decidió mantenerse al margen de la vida pública y recientemente dio fuertes declaraciones tras la muerte de Paquita la del Barrio.

Martha Elena Martínez nació en 1979 y actualmente tiene 45 años de edad.

No se tiene información sobre la vida sentimental de Martha Elena Martínez.

Se desconoce la fecha de nacimiento de Martha Elena Martínez, por lo que no se sabe su signo zodiacal.

Martha Elena Martínez tiene 3 hijos:

No se sabe el grado académico de Martha Elena Martínez.

Martha Elena Martínez ha vivido lejos del medio artístico y tiene un spa en Xalapa, Veracruz.

El 19 de febrero se realizó un homenaje a Paquita la del Barrio en Alto Lucero, Veracruz.

Durante el homenaje, Miguel y Javier tuvieron una convivencia cordial, pero nunca se acercaron a Martha Elena Martínez.

Incluso, Miguel dio una entrevista a De Primera Mano y se refirió a Martha Elena Martínez como ‘media hermana’.

“Ese otro tema (la relación con sus hermanos) que no me gustaría hablar ahorita, porque si no esto se va armar un relajo, después todo esto va salir a luz”

