Tras dichos de Cazzu de 31 años de edad, sobre la pensión alimenticia de Christian Nodal a Inti, su abogado asegura que él ha cumplido con sus obligaciones como padre.

Por otra parte, el abogado de Christian Nodal de 26 años de edad, argumenta que Inti no tiene un permiso “unilateral” para viajar como Cazzu lo hizo saber en su llegada a la Ciudad de México.

Christian Nodal ha cumplido con sus obligaciones con su hija Inti, desmiente abogado a Cazzu

El representante legal de Christian Nodal, extendió un comunicado sobre declaraciones que Cazzu ha dado respecto al cantante y la pensión a su hija Inti.

La cantante argentina señaló en varias ocasiones que Christian Nodal da a Inti la pensión que considera oportuna, aunque a ella -como madre- no le parezca pertinente.

Por otra parte ha explicado que Christian Nodal no siempre cumple en tiempo con la pensión alimentaria, pero el abogado del mexicano ya salió a desmentirla.

En un comunicado, el abogado César Muñoz señaló que Christian Nodal siempre ha cumplido con la manutención para su hija Inti, incluso por “mucho más” de lo que exige la Ley en Argentina.

“Ha cumplido de manera formal y documentada con todas las obligaciones económicas, aportando mucho más de lo exigido por la Ley en Argentina”. César Muñoz, abogado de Christian Nodal.

Asimismo, señaló que lo dado a Inti “asciende a múltiples millones de pesos mexicanos” que da mediante comprobantes oficiales a pesar de que no tiene un acuerdo en forma con Cazzu.

Abogado de Christian Nodal desmiente a Cazzu. (Agencia México)

Hija de Christian Nodal no viaja con permiso “unilateral” como Cazzu asegura

Cazzu ha expuesto que Christian Nodal no da permiso para que su hija Inti viaje acompañándola sabiendo la naturaleza de su trabajo, pero ya la desmintieron.

En el mismo comunicado, el abogado del mexicano acusó de mentir a Cazzu señalando que Christian Nodal nunca ha rechazado que su hija pueda viajar.

Cazzu, trapera. (@Cazzuuuuuu)

Asimismo, como Cazzu dijo que en su viaje a CDMX su hija lo ha hecho con permiso “unilateral”, el abogado lo rechazó categóricamente.

“Es falso que los permisos hayan sido ‘unilaterales’, Christian Nodal nunca se ha negado a otorgarlos”. César Muñoz, abogado de Christian Nodal.

Acusando que en ocasiones Cazzu los ha hecho sin previo aviso y aún así Christian Nodal accede a permitir que Inti viaje.

Christian Nodal sí quiere ver a su hija con Cazzu y busca que sea mexicana

El abogado de Christian Nodal señaló que en esta visita de Cazzu a México ha existido un acercamiento del cantante directamente con la abogada de la argentina para ver a Inti.

Sin embargo, Christian Nodal no ha tenido respuesta alguna sobre esta convivencia solicitada.

Por otra parte, señaló el deseo del cantante para que Inti tenga “nacionalidad y pasaporte mexicano”, asegurando que quiere que su hija con Cazzu sepa el honor que es ser mexicana.