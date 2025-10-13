Un milagro pudiese pasar y es que Cazzu de 31 años de edad, compartió que abogados de Christian Nodal le cuestionaron la convivencia con Inti en México, pero hasta ella duda si sucederá.

Cazzu se presenta el 14 y 15 de octubre en el Auditorio Nacional de la CDMX por lo que Christian Nodal de 26 años de edad, estaría viendo la oportunidad de ver a su hija.

Cazzu dice que Christian Nodal la buscó para ver a su hija en México, pero ¿sucederá?

La cantante Cazzu regresó a la CDMX y reconfirmó que nunca le ha negado a Christian Nodal el ver a su hija Inti de 2 años de edad, siendo que ahora que volvió a la capital él la buscó.

Así como Christian Nodal lo compartió en entrevista con Adela Micha, el contacto que tiene con Cazzu es por medio de sus abogados y la rapera argentina lo confirmó.

Cazzu explicó que el abogado de Christian Nodal cuestionó sí podría ver a Inti ahora que está en CDMX, y la cantante lo confirmó, aunque duda que pueda suceder pues parece que van varias veces que pregunta, pero no asiste.

“Se comunicó su abogado [de Christian Nodal] para preguntar si podía verla y como siempre se le dijo que sí. De ahí a que sucede, bueno, ya veremos”. Cazzu, cantante.

Por otra parte, Cazzu señaló que ella no le hace mención a su hija de Christian Nodal, asegurando que las personas que están cerca son aquellas que Inti tiene presentes.

“No, no me corresponde hablarle de él [Christian Nodal] a mi me corresponde ser mamá y el que quiera estar en su vida está totalmente con la puerta abierta. A mi me corresponde mostrarle únicamente lo que hay”. Cazzu, cantante.

Hija de Christian Nodal y Cazzu viaja con permiso de viaje provisional

Cazzu ha dejado claro que Christian Nodal no quiere otorgarle permiso permanente a Inti para que viaje con su mamá por lo que ahora lo hace de forma provisional.

Y es que a pesar de que Inti no fue vista en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) Cazzu confirmó que viaja con ella aunque con un permiso unilateral que pidieron a un juez.