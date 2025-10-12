Julieta Emilia Cazzuchelli -de 31 años de edad- mejor conocida como Cazzu, pidió durante un concierto a sus fans, mensajes de amor en redes sociales.

Durante su show en Uruguay, Cazzu aprovechó el escenario para pedir que dejen de replicar el hate.

Cazzu pide a fans mensajes de amor en redes sociales

Como parte de su nueva gira, Cazzu ha estado de viaje en varios países de Latinoamérica; en esta ocasión, tocó presentarse en Uruguay.

Ante la mirada de miles de espectadores, Cazzu tomó el micrófono y pidió a sus fans que dejaran mensajes de amor en redes sociales y parar el odio:

“Como La Jefa de toda esta situación, les quiero pedir: Más odio, basta. Basta de odio, basta de bardear en las redes, basta de pelear por ahí por la razón que sea. Amor, todo amor. Somos amor. Este mundo necesita más amor y más canciones como esta” Cazzu

Cabe recordar que desde que se anunció la separación entre Cazzu y Christian Nodal, y posteriormente este se casó con Ángela Aguilar, la nueva pareja ha sido duramente criticada.

Estos comentarios también han llegado hasta Cazzu y sus redes sociales, así como las de su familia y amigos.

Por lo que Cazzu decidió poner un alto y mandar un mensaje fuerte y claro a todos sus fans durante su concierto, ante la mirada atenta de los asistentes.

En redes sociales, el mensaje que mandó Cazzu ha dividido opiniones, pues hay quienes están de acuerdo con la Jefa sobre detener el hate, mientras que otros aseguran no perdonar.

Aunque eso sí, muchos de los usuarios y fans de Cazzu reconocieron la madurez de la cantante argentina y la buena forma en cómo ha manejado toda la situación sobre Christian Nodal y Ángela Aguilar.