Medios señalan que Cazzu -de 31 años de edad- estaría a nada de estrenar un nuevo romance con Gonzalo Gerber.

Y es que, por lo que se reporta, ambos han demostrado tener una buena química en lo que todavía es una buena amistad.

¿Cazzu y Gonzalo Gerber? La argentina le estaría dando una nueva chance al amor

Fue la periodista Karina Iavícoli quien habló del fuerte vínculo que Cazzu ha entablado con su bailarín Gonzalo Gerber.

Este último emprendió su viaje a México para formar parte de los conciertos de la argentina en el Auditorio Nacional de la CDMX.

Cazzu, cantante. (Facebook/Cazzuuuuuu)

De acuerdo con la periodista, Gonzalo Gerber también ha sido una parte importante de apoyo para Cazzu en medio de la polémica que aún sostiene con su ex, Christian Nodal.

“Gonzalo Gerber estaría iniciando un acercamiento con Cazzu”, dio a conocer Karina Iavícoli en el programa de América TV, Intrusos.

Aún así, enfatizó que por el momento la cantante y el bailarín son solamente amigos .

Sin embargo, no descartó la posibilidad de que en el futuro, Cazzu y Gonzalo Gerber puedan formalizar su relación en un noviazgo en el futuro.

Sosteniendo que la complicidad que hay entre ambos es innegable y bastante notoria.

Gonzalo Gerber, posible interés amoroso de Cazzu, es exnovio de Dai Fernández

Este 2025, Gonzalo Gerber y Dai Fernández terminaron su relación tras 7 años de noviazgo, noticia que sorprendió a los fans de la ahora ex pareja.

Tras la separación, pasaron pocas semanas para que Dai Fernández fuera captada en una nueva relación con el actor Nico Vázquez.

Ahora, un nuevo rumor se suma con los supuestos acercamientos entre Gonzalo Gerber con Cazzu.

Solo es cuestión de tiempo para descubrir si la amistad entre ambas personalidades logró trascender a algo más.