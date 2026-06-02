Naim Darrechi comparte mensaje tras ser detenido en el AICM y pide dejar fuera a Yeri Mua de la polémica.

El pasado 27 de mayo fue detenido Naim Darrechi por presuntamente haber fumado un vape en el avión y posteriormente se supo que había sido detenido por discriminación.

Al final, Naim Darrechi fue liberado, pero sus fans comenzaron a señalar a Yeri Mua como la supuesta detención del influencer español. Aunque ella se lo tomó con humor, las críticas se intensificaron.

Yeri Mua (Instagram/@yerimua)

Naim Darrechi pide que dejen fuera Yeri Mua de su polémica

Yeri Mua y Naim Darrechi fueron pareja en 2023 y la relación terminó en medio de señalamientos de violencia contra el influencer español.

Fans de Naim Darrechi comenzaron a culpar a Yeri Mua de la detención del influencer, pero la cantante no estaba enterada de la situación y se tomó con humor la situación.

A pesar de eso, los fans de Naim Darrechi comenzaron atacar a Yeri Mua, provocando que la cantante se tomara una pausa de las redes sociales.

Naim Darrechi compartió un video para pedir un alto al hate contra Yeri Mua.

“Les piso de corazón, por favor, paren el hate contra Yeri, ella no ha tenido nada que ver con lo que pasó en el aeropuerto, absolutamente nada” Naim Darrechi

El influencer aclaró que Yeri Mua no estaba relacionada con su detención y pidió que dejaran a de atacarla.

“Todos cometemos errores, tanto ella, como yo, como ustedes. Yo sí creo que las personas pueden cambiar, rectificar sus errores y mejorar como persona” Naim Darrechi

Naim Darrechi expresó que el rencor había quedado atrás y creía en que las personas podían cambiar.

Ofrecieron millonaria cantidad a Yeri Mua para convivir con Naim Darrechi

Naim Darrechi formó parte del reality La Mansión VIP, programa que también le ofreció 3 millones de pesos a Yeri Mua para ser parte del proyecto.

La veracruzana rechazó la oferta, ya que aseguró que su salud mental no valía esta cantidad y no quería convivir con Naim Darrechi.

Sin embargo, las palabras de Yeri Mua causaron polémica, ya que menospreció la cantidad.

“No les alcanza para meterme (…) solo les alcanza para meter a mis ex, pero no me han llegado al rango. Para entrar a la Mansión me ofrecieron 3 miserables millones de pesos” Yeri Mua

Las palabras de Yeri Mua fueron tachadas de clasistas, por lo que comenzó a perder seguidores y a recibir críticas.

Yeri Mua decidió alejarse de redes sociales tras romper en llanto frente a la prensa tras su arribo al AICM.