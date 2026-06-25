Dedican tesis de la UNAM a Aaron Mercury y se vuelve viral por el mensaje de agradecimiento al influencer, quien reaccionó con sorpresa y felicidad.

Una joven identificada como Ashley González se volvió viral en TikTok tras compartir su dedicatoria de tesis a Aaron Mercury, a quien agradeció por inspirarla para lograr su sueño.

Dedican tesis de la UNAM a Aaron Mercury

La joven estudiante dedicó su tesis a Aaron Mercury y le agradeció por estar con ella en todo momento e inspirarla y sacarle una sonrisa.

“Dedico este proyecto a Aaron Mercury. Mi agradecimiento por estar conmigo en todo momento y por ser una de mis razones por las cuales luché por lograr mis sueños. Gracias por estar presente en mi vida. Te amo. Te agradezco por sacarme miles de sonrisas cuando me sentía sola y con ganas de rendirme” Dedicatoria a Aaron Mercury

La imagen de la dedicatoria de tesis de la UNAM a Aaron Mercury se volvió viral entre sus seguidoras, quien no dudaron en etiquetar al influencer.

Dedican tesis de la UNAM a Aaron Mercury (TikTok)

Aaron Mercury comentó la imagen: “Que locura. Me acabas de hacer muy feliz. Felicidades de verdad. Qué increíble”.

El influencer felicitó a su fan por finalizar su tesis y agradeció que lo haya tomado en cuenta en sus agradecimientos.

Aaron Mercury, creador de contenido. (@Aaronmercurioo)

Aaron Mercury reacciona a la dedicatoria de su fan en su tesis

El influencer fu cuestionada por la prensa sobre qué pensaba del cariño que le tienen sus fans, al punto de considerarlo en sus momentos más importantes.

Aaron Mercury expresó que todo lo que estaba viviendo era una “locura” y expresó que había sentido mucha felicidad por la tesis de su seguidora.

“Ayer me puse muy feliz por el tema de la tesis”, dijo Aaron Mercury, quien ya conoce en persona a la seguidora que le dedicó uno de sus logros académicos más importantes.

“Que se vea que las Mercurias son estudiadas (...) quién iba a decir que mi nombre iba a estar en la tesis de alguien de la UNAM. Es un gran honor y le agradezco que me considere una inspiración y por esto hago lo que hago” Aaron Mercury

Aaron Mercury menciona que es un honor que lo mencionen en una tesis de la UNAM y asegura que sus fans son las “mejores del mundo”.

“Nunca paran de sorprenderme y les agradezco que en momentos difíciles, momentos en que no quiero hacer cosas ellas están caminando a mi lado” Aaron Mercury

El también actor menciona que sus fans han estado junto a él en lo mejores y peores momentos, por lo que les agradece su cariño y que lo tomen en cuenta.