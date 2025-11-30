Zootopia 2 destrozó todos los pronósticos al tener el cuarto mejor estreno en taquilla de la historia, lo cual encamina a la película a un éxito masivo.

Este logro de Zootopia 2 manda al segundo lugar Wicked por Siempre, siendo el segundo año que las brujas de Oz sucumben ante Disney, mientras que el récord de Demon Slayer se tambalea.

Zootopia 2 tiene un gran inicio en la taquilla mundial

Tan solo en su primer fin de semana, Zootopia 2 logró la increíble cifra en taquilla de 10 mil millones de pesos, lo cual la convierte en la cuarta película con mejor estreno en la historia.

No solo eso. Zootopia 2 se vio beneficiada de su estreno en China, donde también es una de las películas extranjeras con mejor taquilla del primer fin de semana; más de la mitad de su recaudación total es del país asiático.

La película costó 2.7 mil millones de pesos, así que en tan solo unos días logró recuperar todo su presupuesto, además de superar la meta de los 8.2 mil millones de pesos para darle ganancias a Disney.

Es decir que a partir de este momento, todo el dinero que haga en taquilla el filme son números positivos para el estudio del Ratón.

Zootopia 2 (Disney)

Zootopia 2 destrozó a Wicked por Siempre

La semana de ventaja sobre Zootopia 2 le ayudó a Wicked por Siempre, pues la película de Disney la destrozó dejándola con 7.1 mil millones de pesos en taquilla.

Aunque Universal no debe de cantar victoria aún, ya que el presupuesto de 3 mil millones de pesos obliga a Wicked por Siempre a hacer unos 9.1 mil millones de pesos para entregar ganancias al estudio.

Si bien no se duda que la película lo logre, le costará bastante llegar a esa cifra debido a los estrenos en semanas consecutivas:

Five Nights at Freddy’s 2

Avatar: Fuego y Ceniza

Bob Esponja

De hecho, ya se habla que la segunda parte de la historia de las brujas de Oz no logrará superar a la primera entrega , que hizo 13.8 mil millones de pesos en 2024.

Siendo la segunda vez que una obra de Disney las opaca, pues el año pasado fue Moana 2 quien les quitó la magia.

Escena de Wicked: For Good (Captura de pantalla)

Demon Slayer peligra ante la taquilla de Zootopia 2

Hasta hace unos días, Demon Slayer: Castillo Infinito era la película animada más taquillera de 2025 estrenada a nivel mundial (la segunda en general tomando en cuenta a Ne Zha 2); cosa que podría cambiar por Zootopia 2.

Actualmente, Demon Slayer: Castillo Infinito tiene 13.7 mil millones de pesos en su taquilla global, es decir que Zootopia 2 está a escasos 3.6 mil millones de pesos de arrebatarle ese puesto.

Si bien aún no se tienen los datos actualizados de la recaudación de Demon Slayer en China —pues algunos hablan que ya habría alcanzado los 14 mil millones de pesos)— la obra de Disney ronda muy de cerca.

El reciente bloqueo de China a los productos japoneses por las tensiones políticas entre los gobiernos asiáticos, bien podría afectar a la película de Ufotable, dándole vía libre a Judy Hopps y compañía.

Lo único que “salvaría” a Tanjiro, es que Five Nights at Freddy’s 2 y Bob Esponja erosionen la taquilla de Zootopia 2 en su segundo y tercer fin de semana.