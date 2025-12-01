Zootopia 2 de Disney ya se estrenó en cines de todo el mundo con un gran éxito, siendo una de las películas con mejor primer fin de semana en taquilla de la historia.

En México, gran parte de su éxito se debe al elenco de voces en español que hacen el doblaje de Zootopia 2, mismo que a continuación te presentamos.

Zootopia 2 (Disney)

Reparto de doblaje al español de Zootopia 2

Aquí te dejamos a las voces principales del reparto de doblaje al español de Zootopia 2:

Romina Marroquín Payró, de 43 años de edad, como Judy Hopps

René García, de 55 años de edad, como Nick Wilde

Jerry Velázquez, de 35 años de edad, como Gary De’Snake

Michelle Rodríguez, de 42 años de edad, como Nibbles Maplestick

Edson Matus, de 45 años de edad, como Pawbert Lynxley

Gabriel Pingarrón, de 79 años de edad, como Milton Lynxley

Roberto Palazuelos, de 58 años de edad, como Alcalde Brian Winddancer

Octavio Rojas, de 61 años de edad, como Jefe Bogo

Luisa Fernanda W., de 32 años de edad, como Capitana Hogbottom

Erick Salinas, de 52 años de edad, como Benjamín Garraza

Carla Medina, de 41 años de edad, como Dawn Bellwether

Shakira, de 48 años de edad, como Gazelle

Gaby Cárdenas, de 63 años de edad, como Fru Fru

César Filio, de 55 años de edad, como Mr. Big

Ginette Zavala, de 31 años de edad, como Pequeña Judith

Manuel Pérez, de 40 años de edad, como Flash

Manuel Pérez, de 40 años de edad, como Ed Shearin

Marco “El Gallo” Viloria como Jesús el Lagarto

Berenice Vega, de 52 años de edad, como Dra. Fuzzby

Zootopia 2 es un éxito en México y América Latina

El reparto en español de Zootopia 2 se puede sentir muy orgulloso de su trabajo, pues en parte es responsable del éxito de la película en México y América Latina.

De acuerdo con la propia Disney, Zootopia 2 hizo 503 millones de pesos en México y América Latina durante su fin de semana de estreno.

Los cuales aportaron a los 10 mil millones de pesos que la película recaudó en total en todo el mundo, recuperando toda su inversión y entregando grandes ganancias en solo 3 días.

Con esto, es cuestión de tiempo para que Disney confirme una entrega más de las aventuras de Nick y Judy.