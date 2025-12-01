Zootopia 2 de Disney ya se estrenó en cines de todo el mundo con un gran éxito, siendo una de las películas con mejor primer fin de semana en taquilla de la historia.
En México, gran parte de su éxito se debe al elenco de voces en español que hacen el doblaje de Zootopia 2, mismo que a continuación te presentamos.
Reparto de doblaje al español de Zootopia 2
Aquí te dejamos a las voces principales del reparto de doblaje al español de Zootopia 2:
- Romina Marroquín Payró, de 43 años de edad, como Judy Hopps
- René García, de 55 años de edad, como Nick Wilde
- Jerry Velázquez, de 35 años de edad, como Gary De’Snake
- Michelle Rodríguez, de 42 años de edad, como Nibbles Maplestick
- Edson Matus, de 45 años de edad, como Pawbert Lynxley
- Gabriel Pingarrón, de 79 años de edad, como Milton Lynxley
- Roberto Palazuelos, de 58 años de edad, como Alcalde Brian Winddancer
- Octavio Rojas, de 61 años de edad, como Jefe Bogo
- Luisa Fernanda W., de 32 años de edad, como Capitana Hogbottom
- Erick Salinas, de 52 años de edad, como Benjamín Garraza
- Carla Medina, de 41 años de edad, como Dawn Bellwether
- Shakira, de 48 años de edad, como Gazelle
- Gaby Cárdenas, de 63 años de edad, como Fru Fru
- César Filio, de 55 años de edad, como Mr. Big
- Ginette Zavala, de 31 años de edad, como Pequeña Judith
- Manuel Pérez, de 40 años de edad, como Flash
- Manuel Pérez, de 40 años de edad, como Ed Shearin
- Marco “El Gallo” Viloria como Jesús el Lagarto
- Berenice Vega, de 52 años de edad, como Dra. Fuzzby
Zootopia 2 es un éxito en México y América Latina
El reparto en español de Zootopia 2 se puede sentir muy orgulloso de su trabajo, pues en parte es responsable del éxito de la película en México y América Latina.
De acuerdo con la propia Disney, Zootopia 2 hizo 503 millones de pesos en México y América Latina durante su fin de semana de estreno.
Los cuales aportaron a los 10 mil millones de pesos que la película recaudó en total en todo el mundo, recuperando toda su inversión y entregando grandes ganancias en solo 3 días.
Con esto, es cuestión de tiempo para que Disney confirme una entrega más de las aventuras de Nick y Judy.