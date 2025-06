La coreano-canadiense de 36 años de edad, Celine Song conocida por ser la directora de Past Lives y Materialists ha revelado su película favorita sorprendiendo a los fans.

A través de una reciente entrevista para The New Yorker, la directora de Past Lives y Materialists; ganadora del Oscar 2024 a Mejor Guión Original, Celine Song reveló que la cinta animada Zootopia de 2016 es su película favorita, debido a que:

“Si me preguntas cuál es la última película que quiero ver en el cine de tu vida, es Zootopia. Porque me encanta Zootopia por la historia principal de esta conejita que está tratando de perseguir su sueño en esta gran ciudad. Y siempre pienso en Zootopia como si fuera una especie de Nueva York y yo vivo allí, y siempre me identifico con esa conejita, simplemente soñando con algo en lo que ella cree”.

En el caso de la televisión, Celine Song dijo que su serie favorita es House of the Dragon, pese a no ser fan de Games of the Thrones, sin embargo, a la cineasta le gustaría vivir en la secuela.

“Es increíble. Hablo de ella como si la sucesión fuera real, una realidad que fuera cuestión de vida o muerte y se tratara de un reino real y de dragones involucrado; y una hermosa metáfora de ello de lo que representan los dragones. En realidad es un programa de televisión sobre la carrera armamentista y la Guerra Fría”. Celine Song

Rhaenyra Targaryen (HBO)

Por otra parte, respecto a la música Celine Song dijo agradarle el álbum de 2016 Masterpiece de Big Thief, al cual regresa para escuchar completo.

“Me encanta por la narrativa que contiene y porque tiene una voz muy bonita. Mi canción favorita es Vegas, porque es una canción muy romántica”. Celine Song

Por último, Celine Song dijo que su libro favorito fue uno que leyó durante la su época universitaria, El arte de amar de Erich Fromm.