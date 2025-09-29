Disney lanza nuevo tráiler para Zootopia 2, película animada que ya emociona a los fans, tras revelar la fecha oficial de estreno en cines.

Pues Zootopia 2 con nuevo tráiler promete que todo “cambiará para ssssiempre…”; y por lo que su fecha oficial de estreno en cines de México será el próximo:

27 de noviembre 2025

A continuación te dejamos el nuevo tráiler que ya nos reveló la fecha oficial de estreno en cines Zootopia 2:

Zootopia 2 también tiene nuevo póster para su estreno en cines

Además de un nuevo tráiler, la esperada película animada de Disney, Zootopia 2 también lanzó un nuevo póster.

Póster de Zootopia 2 en el que aseguran que todos “corren como locos”, elevando las expectativas para lo que veremos en la segunda entrega de la película animada de Disney.

Además de que en este nuevo póster de Zootopia 2 nos muestra a todos los personajes, tanto nuevos como los que regresan y que serán parte de esta loca aventura que protagonizan la conejita Judy Hopps y el zorro Nick Wilde.

Corriendo como locos 🦊🐰🐍 ¡#Zootopia2 llega a los cines el 27 de noviembre! pic.twitter.com/mAvhWwls87 — Disney Studios LA (@DisneyStudiosLA) September 29, 2025

¿De qué trata Zootopia 2?

Zootopia 2 es la nueva película de los estudios de animación de Disney, segunda entrega de esta historia protagonizada por animales.

En la que en esta ocasión, tendremos de vuelta a los detectives Judy Hopps y Nick Wilde embarcados en una nueva investigación sobre un misterioso reptil llamado Gary.

Sin embargo su caso dará un giro inesperado, pues las cosas en Zootopia 2 no son como las han creído siempre.

Lo que hará que Judy Hopps y Nick Wilde tengan que tomar una difícil decisión para revelar la verdad, tras infiltrarse en nuevas y desconocidas partes de la ciudad de Zootopia 2.

Lo que hará que Judy Hopps y Nick Wilde pongan a prueba su trabajo en la agencia, pero también su alianza y amistad.