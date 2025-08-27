Se reveló el tráiler de The Carpenter’s Son, la nueva película de Nicolas Cage, FKA Twigs y Noah Jupe que hablará sobre la infancia de Jesús.

En 2024 se había revelado que Nicolas Cage protagonizaría una nueva película llamada The Carpenter’s Son, la cual hablaría de la infancia de Jesús y ahora, se dio a conocer su primer tráiler.

The Carpenter’s Son estrena su primer tráiler con Nicolas Cage, FKA Twigs y Noah Jupe

En redes sociales se reveló el primer tráiler de The Carpenter’s Son, la nueva película que será protagonizada por Nicolas Cage de 61 años de edad, FKA Twigs de 37 años de edad y Noah Jupe de 20 años de edad.

De acuerdo a lo que se sabe, The Carpenter’s Son hablará sobre la infancia y adolescencia de Jesús; sin embargo, la película es descrita como una de terror.

La sinopsis oficial de The Carpenter’s Son con Nicolas Cage, FKA Twigs y Noah Jupe revela lo siguiente:

“‘El hijo del carpinter’ cuenta la oscura historia de una familia oculta en el Egipto romano. El hijo, conocido solo como ‘el Niño’, se ve confrontado por otro niño misterioso y se rebela contra su tutor, el Carpintero, descubriendo poderes innatos y un destino más allá de su comprensión. A medida que desarrolla su propio poder, el Niño y su familia se convierten en blanco de horrores, tanto naturales como divinos.” Sinopsis de The Carpenter's Son

The Carpenter’s Son está inspirado en el Evangelio apócrifo de Tomás

The Carpenter’s Son ha revelado su primer tráiler, película protagonizada por Nicolas Cage, FKA Twigs y Noah Jupe.

La película de The Carpenter’s Son retratará la infancia y adolescencia de Jesús, pero con un toque de terror de acuerdo a su descripción y sinopsis.

De hecho, el director de The Carpenter’s Son, Lofty Nathan reveló que se inspiró para esta película en el Evangelio apócrifo de Tomás.

En él se habla sobre su infancia y el texto que data del siglo II d.C, da una perspectiva diferente sobre la juventud de Jesús.

Además, este evangelio en el que se inspiró el guion de The Carpenter’s Son, también habla sobre los milagros y anécdotas de la vida de Jesús durante su niñez.

Pues en él se dice que tenía un comportamiento travieso desde muy joven, retratando a Jesús como cariñoso pero también caprichoso, y a veces cruel que lucha con su poder divino desde los 5 hasta los 12 años de edad.

Se espera que The Carpenter’s Son se estrene en México el próximo 30 de octubre de 2025.