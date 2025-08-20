Las Muertas es la nueva serie de Netflix y Luis Estrada, inspirada en la novela de Jorge Ibargüengoitia, y ya se reveló su primer tráiler en YouTube.

Dirigida por Luis Estrada, Las Muertas de Netflix revelan su primer tráiler en YouTube, una adaptación de la novela de Jorge Ibargüengoitia y su primera serie.

Las Muertas es la nueva serie de Netflix inspirada en la novela de Jorge Ibargüengoitia

Netflix reveló el primer tráiler en YouTube de su nueva serie Las Muertas, una adaptación de la novela de Jorge Ibargüengoitia dirigida por Luis Estrada.

Las Muertas tendrá una primera temporada de 6 capítulos dirigidos por Luis Estrada, en donde relata la historia de dos hermanas llamadas Arcángela y Serafina Baladro.

Ellas construyeron una red de burdeles en un imperio para después verlo caer en los años 60 en México, quedando como unas de las asesinas seriales más despiadadas y temidas del país.

Las Muertas, nueva serie de Netflix y Luis Estrada, inspirada en la novela de Jorge Ibargüengoitia (Juan Rosas/Netflix / Juan Rosas/Netflix)

Las Muertas de Netflix, es una serie inspirada en la novela de Jorge Ibargüengoitia convertida en una sátira mexicana

YouTube ha revelado el primer tráiler de la nueva serie de Netflix llamada Las Muertas, dirigida por Luis Estrada y adaptada de la novela de Jorge Ibargüengoitia.

Tal y como se revela en su descripción, esta serie es una sátira mexicana inspirada en hechos reales, siendo esta la primera serie de Luis Estrada.

Las Muertas se filmó entre los Estudios Churubusco y en los estados de Veracruz, San Luis Potosí y Guanajuato.

El elenco de la nueva serie de Netflix inspirada en la novela de Jorge Ibargüengoitia, cuenta con el talento de:

Paulina Gaitán de 33 años de edad

Arcelia Ramírez de 57 años de edad

Joaquín Cosío de 62 años de edad

Alfonso Herrera de 41 años de edad

Mauricio Isaac de 50 años de edad

Leticia Huijara de 57 años de edad

Fernando Bonilla de 40 años de edad

Salvador Sánchez

Tenoch Huerta de 44 años de edad

Tony Dalton de 50 años de edad

Rodrigo Murray de 56 años de edad

Arturo García Tenorio

Raúl Méndez de 50 años de edad

Plutarco Haza de 53 años de edad

El estreno de nueva serie Las Muertas, basada en la novela de Jorge Ibargüengoitia, llegará a Netflix el próximo 10 de septiembre.

Las Muertas, nueva serie de Netflix y Luis Estrada, inspirada en la novela de Jorge Ibargüengoitia (Juan Rosas/Netflix / Juan Rosas/Netflix)