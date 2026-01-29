Justin Bieber -de 31 años de edad- está nominado en cuatro categorías de los Premios Grammy 2026 y marcará un hito con su presentación.
El 2026 marca el regreso de Justin Bieber a los escenarios, pues además de su próxima prevención en Coachella, tendrá un importante show gracias a los Premios Grammy 2026.
Justin Bieber sorprenderá en los Premios Grammy 2026
Por primera vez en su carrera, Justin Bieber se presentará en los Premios Grammy 2026 el próximo domingo 1 de febrero.
Justin Bieber está nominado a los Premios Grammy 2026 por:
- Álbum del año
- Mejor interpretación pop
- Mejor álbum vocal pop
- Mejor interpretación de R&B
Justin Bieber se ha mantenido lejos de los escenarios desde su gira “Justicie World Tour” en 2022.
Por lo que su presentación en los Premios Grammy 2026 es un hito en su carrera, pues es la primera vez que cantará en la ceremonia y planeta la posibilidad de una nueva gira.
Justin Bieber solo tiene planeada una presentación en vivo en 2026 y será en abril en el festival Coachella.
¿Dónde ver la presentación deJustin Bieber en los Premios Grammy 2026?
Las fans de Justin Bieber se emocionaron con el anuncio de su presentación en los Premios Grammy 2026, la cual se va a transmitir:
- Fecha: domingo 1 de febrero
- Horario: 20:00
- Canales: TNT, HBO Max y Imagen Televisión
Además de Justin Bieber, estos artistas se presentarán en los Premios Grammy 2026:
- Sabrina Carpenter, de 26 años de edad
- Post Malone, de 30 años de edad
- Slash, de 60 años de edad
- Olivia Dean, de 26 años de edad
- The Marías
- Leon Thomas, de 32 años de edad
- Alex Warren, de 25 años de edad
- Lola Young, de 25 años de edad
- Addison Rae, de 25 años de edad