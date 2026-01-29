Justin Bieber -de 31 años de edad- está nominado en cuatro categorías de los Premios Grammy 2026 y marcará un hito con su presentación.

El 2026 marca el regreso de Justin Bieber a los escenarios, pues además de su próxima prevención en Coachella, tendrá un importante show gracias a los Premios Grammy 2026.

Justin Bieber sorprenderá en los Premios Grammy 2026

Por primera vez en su carrera, Justin Bieber se presentará en los Premios Grammy 2026 el próximo domingo 1 de febrero.

Justin Bieber está nominado a los Premios Grammy 2026 por:

Álbum del año

Mejor interpretación pop

Mejor álbum vocal pop

Mejor interpretación de R&B

Justin Bieber cantará por primera vez en los Premios Grammy 2026 (Instagram/@grammys)

Justin Bieber se ha mantenido lejos de los escenarios desde su gira “Justicie World Tour” en 2022.

Por lo que su presentación en los Premios Grammy 2026 es un hito en su carrera, pues es la primera vez que cantará en la ceremonia y planeta la posibilidad de una nueva gira.

Justin Bieber solo tiene planeada una presentación en vivo en 2026 y será en abril en el festival Coachella.

Justin Bieber (@lilbieber / Instagram )

¿Dónde ver la presentación deJustin Bieber en los Premios Grammy 2026?

Las fans de Justin Bieber se emocionaron con el anuncio de su presentación en los Premios Grammy 2026, la cual se va a transmitir:

Fecha: domingo 1 de febrero

Horario: 20:00

Canales: TNT, HBO Max y Imagen Televisión

Además de Justin Bieber, estos artistas se presentarán en los Premios Grammy 2026:

Sabrina Carpenter, de 26 años de edad

Post Malone, de 30 años de edad

Slash, de 60 años de edad

Olivia Dean, de 26 años de edad

The Marías

Leon Thomas, de 32 años de edad

Alex Warren, de 25 años de edad

Lola Young, de 25 años de edad

Addison Rae, de 25 años de edad