La temporada de premios ha comenzado este año, iniciando con los Critics Choice Awards 2026, por lo que te damos detalles de:

¿Cuándo ver los Critics Choice Awards 2026?

¿A qué hora ver los Critics Choice Awards 2026?

¿Dónde ver los Critics Choice Awards 2026?

¿Cuándo ver los Critics Choice Awards 2026?

Los Critics Choice Awards 2026 inician el periodo de la temporada de premios a lo mejor de Hollywood. La ceremonia se llevará a cabo hoy 4 de enero de 2026.

Será Chelsea Handler la anfitriona para la edición número 31 de los Critics Choice Awards.

Ganadores Critics Choice Awards 2026 (The Critics Choice Awards)

¿A qué hora ver los Critics Choice Awards 2026 en México?

Los Critics Choice Awards 2026 se llevarán a cabo esta tarde del 4 de enero y, como es costumbre, habrá transmisión en vivo desde México.

Podrás verlos en punto de las 6:00 p.m. tiempo de la CDMX.

¿Dónde ver los Critics Choice Awards 2026 desde México?

Este 4 de enero a las 6:00 p.m. iniciarán los Critics Choice Awards 2026 en su 31º edición.

La transmisión en México se llevará a cabo en:

Servicio de streaming de HBO Max

A través de la señal de cable de TNT

La alfombra roja de los Critics Choice Awards 2026, así como momentos especiales o tras bambalinas o fotos inéditas, podrán seguirse mediante las redes sociales oficiales.