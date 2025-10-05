The Official Release Party of a Showgirl de Taylor Swift aplastó a todos los estrenos de la semana en taquilla —tal y como sucediera en 2023— demostrando que la cantante domina el entretenimiento mundial.

Además de Taylor Swift, tenemos que Demon Slayer: Castillo Infinito no baja la velocidad y ya superó a Superman de James Gunn en la taquilla mundial.

Finalmente, El Conjuro 4: Últimos Ritos se despide siendo un éxito inesperado.

The Official Release Party of a Showgirl de Taylor Swift es número 1 en taquilla

Prácticamente sin esfuerzo, The Official Release Party of a Showgirl de Taylor Swift se posicionó como número 1 en la taquilla mundial con 846 millones de pesos.

Si bien puede parecer una cifra baja para The Official Release Party of a Showgirl de Taylor Swift, al no ser una película como tal sino un “evento especial”, prácticamente todo lo que genere son ganancias.

The Life of a Showgirl, nuevo disco de Taylor Swift (Taylor Swift )

Aunque no hay un presupuesto oficial de The Official Release Party of a Showgirl de Taylor Swift, se estima que este sería relativamente bajo, y que el evento cumplió su cometido de promocionar el nuevo material de la cantante.

Con esto, por segunda ocasión, Taylor Swift se posiciona como la reina del entretenimiento en todas sus formas, luego del gran éxito de la película de The Eras Tour en 2023 .

Demon Slayer: Castillo Infinito derrota a Superman de James Gunn en la taquilla mundial

Con tan solo 367 millones de pesos de presupuesto y 11 mil millones de pesos en la taquilla mundial, Demon Slayer: Castillo Infinito ya derrotó oficialmente a Superman de James Gunn.

Así, Demon Slayer: Castillo Infinito por fin se alza como la ganadora ante Marvel y DC, pues la película tiene una mayor taquilla que todas las películas de superhéroes que se lanzaron este año.

Además de que, de momento, es la segunda película de animación más taquillera de 2025, solo por debajo de la locura que fue Ne Zha 2.

Si bien el filme de Ufotable está viviendo sus últimos días en cartelera, podría recibir un segundo impulso debido a su estreno en China el 8 de octubre.

De tener un buen recibimiento, analistas creen que podría ser la primera película de anime en lograr los 18 mil millones de pesos en la taquilla mundial.

Demon Slayer: Castillo Infinito (Ufotable)

El Conjuro 4: Últimos Ritos se despide por todo lo alto en la taquilla

Quienes ya se van de la cartelera, curiosamente cuando empieza la temporada fuerte de Halloween y Día de Muertos, son los Warren con El Conjuro 4: Últimos Ritos y sus 8.4 mil millones de pesos en taquilla.

Aunque se esperaba una buena recepción para El Conjuro 4: Últimos Ritos, sorprendió que la película tuviera tan buen desempeño, superando por mucho su presupuesto de mil millones de pesos.

Gracias a esto, en Warner Bros. ya están pensando en una precuela para toda la saga, además de una serie para HBO Max.

Lo que nos indica que aunque los Warren ya no estén, el universo de El Conjuro seguirá presente en diversos medios.